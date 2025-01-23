Кого не можуть мобілізувати в Україні 2025 року: повний список винятків

Згідно з чинним законодавством, право на відстрочку або звільнення від мобілізації мають кілька груп населення.

В Україні триває мобілізація, яка продовжена до 7 лютого 2025 року. Проте деякі категорії громадян мають право на відстрочку або зовсім не підлягають призову під час воєнного стану.

Згідно з чинним законодавством, право на відстрочку або звільнення від мобілізації мають кілька груп населення, повідомляє "24 Канал".

Категорії громадян, які не підлягають мобілізації

Особи віком від 18 до 25 років.

Призову не підлягають молоді люди у цій віковій категорії, за винятком:

тих, хто завершив навчання на військовій кафедрі;

тих, хто проходив строкову службу або добровільно пішов служити;

осіб, які мають фізичні чи медичні обмеження.

Особи старше 60 років.

Після досягнення 60-річного віку чоловіки не підлягають мобілізації, оскільки законодавство вважає їх непридатними для військової служби.

Військовозобов’язані віком від 25 до 60 років.

До цієї групи належать особи, придатні до служби, які не мають права на відстрочку. Однак винятки можливі для тих, хто:

• працює на критично важливих підприємствах;

• має відстрочку за станом здоров’я або через сімейні обставини.

Категорії, що мають право на відстрочку

Працівники критичних підприємств.

Відстрочку можуть отримати співробітники підприємств, які забезпечують життєво важливі функції держави, зокрема:

військові підприємства (виготовлення та ремонт техніки);

енергетичні, транспортні, зв’язкові компанії;

виробники продуктів харчування, медичного обладнання тощо.

Працівники, які можуть бути заброньовані за місцем роботи.

Працівники державних органів

керівники державних органів категорій А та Б;

співробітники прокуратури, поліції, суддів, органів досудового розслідування;

дипломати та представників міжнародних організацій.

Особи, які мають сімейні обставини

батьки, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей;

особи, які мають дітей і є єдиним піклувальником через смерть або зникнення іншого з батьків;

ті, хто доглядає за непрацездатними родичами або утримує осіб із інвалідністю I чи II групи.

Особи з інвалідністю або проблемами зі здоров’ям

Особи з інвалідністю або ті, хто визнаний непридатним до служби за медичними показниками, мають право на повне звільнення від мобілізації.

Студенти та науковці

студенти денної форми навчання;

викладачі вищих навчальних закладів;

науковці, які займаються дослідженнями.

Рішення про відстрочку приймається на основі документів, які підтверджують статус особи.

Для отримання відстрочки від мобілізації в Україні у 2025 році необхідно надати офіційні документи, які підтверджують право на це. У разі відсутності таких документів відстрочка не надається.

Зміни у законодавстві також передбачають новий порядок бронювання працівників, який тепер здійснюється Міністерством оборони України замість Міністерства економіки. Це нововведення дозволяє централізовано управляти процесом бронювання та визначати пріоритети для збереження життєво важливих функцій держави під час війни.

Нагадаємо, в Україні дозволила ще одній категорії громадян оформлювати таке відтермінування від мобілізації. Також в Україні знайшли спосіб, як повернути чоловіків, які виїхали за кордон.