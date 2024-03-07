Кого першими мобілізують в країнах ЄС: військова "рознесла" ухилянтів, що втекли з України

Військова попередила ухилянтів, що втекли за кордон, що у разі війни РФ з НАТО, їх першими відправлять на фронт.

Українська військові та поетеса Ярина Чорногуз пояснила, чому українці і українки мають йти до війська.

Про це вона написала у Facebook.

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"Такий невеличкий аргумент для всіх хто має обовʼязок, але косить всіма силами від служби у війську. Уникає своїх мінімум 3-4 років служби, бо менше кожному з нас не випадає, випадає більше, таке життя і реалії. Включаючи жінок, які мають можливість, мають здоровʼя, але не йдуть і навіть не пробують попасти в армію, прикриваючись відмазками "яжедєвачка", "там нема для мене умов". Настільки косить, що популістичні політики міркують про те, щоб із цим рахуватися", – пише Чорногуз.

Військовослужбовиця наголосила, що якщо фронт посиплеться від нестачі оборонців, у будинки та міста заселяться росіяни, піддадуть українців фільтрації та депортують вглиб РФ.

За її словами, у разі поразки України ухилянти ще будуть заздрити тим, хто загинув зі зброєю в руках захищаючи свою Батьківщину.

"Ви навіть будете заднім числом хотіти загинути разом із ними і жалкуватимете, що не були поруч. Бо вони загинули принаймні вільними людьми серед своїх, серед поваги і любові. А в "русскому государствє" свободи, поваги і любові нема навіть у його диктатора", – зазначає військова.

Чорногуз наголосила, що армія будь-якої країни світу, а надто тої яка воює з ушестеро більшим ворогом – це не місце, де має бути комфортно і є "всі умови".

Ухилянтам, які втекли за кордон

Чорногуз певна, що війна Росії з НАТО – питання часу. І українці, які втекли за кордон, будуть мобілізовані до армій європейських країн.

"От ті хто виїхав до Європи, аби не мобілізували. Якщо наша оборона впаде..., і Росія піде далі в наступ на європейські країни (а вона піде, вони ж воюють з НАТО за їхніми наративами) – як ви гадаєте, кого першими мобілізують в країнах Євросоюзу? Підказка: аж ніяк не власних громадян. Ну потрапите ви в окопи не у 30, а в 50 років як резидент європейської країни", – підсумувала Ярина Чорногуз.

Раніше Чорногуз запропонувала відправити на війну 100 тисяч українок.

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