Кого Росія намагається звільнити з українського полону найактивніше та як відбуваються обміни

РФ не надто активно намагається повернути з полону вихідців з "ЛНР" та "ДНР".

Росія найактивніше намагається забрати з українського полону здебільшого офіцерів і пілотів, надсилаючи запити на їхнє повернення.

Про це представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов розповів "24 каналу".

Водночас у РФ значно менший попит на звільнення з полону представників "ЛНР" та "ДНР".

Юсов також поінформував, що після великого обміну полоненими, коли Україна повернула додому 215 захисників і захисниць, ці обміни відбуваються ледь не щотижня.

"Це групи і по 6 осіб, і по 20. 17 жовтня було 108. Це динаміка. Ми не можемо говорити, що так буде постійно і завжди, але це процес, який запущений. Паралельно ведуться складні перемовини одразу по кількох епізодах, думаю, найближчим часом побачимо ще результати", – анонсував представник штабу з питань поводження з військовополоненими.

Він додав, що регулярно відбуваються також обміни і повернення тіл загиблих українських військових. Так, нещодавно до України було повернуто тіла 62 загиблих.

Юсов звернув увагу на те, що у світовій практиці відбувались обміни "всіх на всіх". Проте йдеться про період уже після завершення гострої фази конфлікту. Україна ж працюватиме безвідносно.

"Ми говоримо про людей, про людські долі, іноді взагалі про тих, хто не мав би взагалі знаходитись у полоні. Також про тих ув'язнених, які у в'язницях перебували вже задовго до повномасштабного вторгнення. Ми говоримо, щоб вони забирали всіх росіян, а ми забираємо всіх наших. Обов'язково до цього прийде. Говорити детально про це зараз не можна, але робота ведеться", – поінформував представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Зауважимо, що останнім часом до українського полону потрапляє чимало щойно мобілізованих російських військових. Так, на Харківщині у полон ЗСУ потрапили двоє російських бійців, які встигли повоювати лише два дні.

Водночас 17 жовтня у межах обміну військовополоненими Україна звільнила і повернула додому 108 жінок. Вони розповіли про побиття і знущання у російському полоні.

Додамо, що попередній обмін полоненими з РФ відбувся 21 вересня. Тоді з полону були визволені 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців.

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