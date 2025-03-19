Кого росіяни найчастіше викрадають на окупованих територіях України – звіт ООН

За даними розслідувачів, росіяни затримують велику кількість мирних жителів, особливо тих, кого вважають загрозою для своїх військових цілей.

Російська влада систематично здійснює насильницькі зникнення на окупованих територіях України, що є злочином проти людяності.

Про це йдеться в останній доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування щодо України.

За даними розслідувачів, росіяни затримують велику кількість мирних жителів, особливо тих, кого вважають загрозою для своїх військових цілей. Серед викрадених найчастіше опиняються представники місцевої влади, держслужбовці, журналісти, а також військовополонені.

Куди зникають викрадені українці

Багатьох затриманих переміщують до місць позбавлення волі в окупованих районах або депортують до Росії. Там вони стають жертвами серйозних злочинів – тортур, сексуального насильства та жорстокого поводження. Доля значної частини полонених залишається невідомою, а їхні родини змушені жити у "болісному невіданні".

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При цьому на звернення сімей російська влада відповідає стандартними відписками, уникаючи розголошення будь-якої інформації про зниклих. Такий підхід, згідно з висновками комісії ООН, є частиною координованої політики, спрямованої на позбавлення викрадених будь-якого правового захисту.

Викрадення, катування та масові страти

Комісія ООН наголошує, що російські силовики систематично катують затриманих, особливо під час допитів. Найбільші повноваження в місцях утримання мають представники ФСБ, які особисто беруть участь у катуваннях або віддають відповідні накази.

Також задокументовані численні випадки сексуального насильства, що використовуються як форма тортур. Найчастіше від цього страждають чоловіки, однак зафіксовані й нові випадки зґвалтувань полонених жінок. Окрім того, полонених утримують у нелюдських умовах, що ще більше посилює наслідки такого поводження.

Ще однією загрозливою тенденцією є збільшення кількості вбивств українських військовополонених. Бійці, які здалися в полон або намагалися це зробити, часто розстрілюються на місці. Дезертири з російської армії розповіли слідчим, що отримували накази не брати полонених, а знищувати їх, що свідчить про цілеспрямовану політику знищення українських захисників.

Комісія наголошує, що всі зафіксовані злочини повинні отримати як судову, так і позасудову оцінку. Притягнення до відповідальності винних у викраденнях, тортурах і вбивствах є важливим кроком не лише для встановлення справедливості, а й для майбутнього мирного врегулювання.