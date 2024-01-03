Обговорюється можливість бронювання військовозобов'язаних з високими зарплатами

Як повідомляє Forbes з посиланням на співрозмовників в ОП, офіс президента пропонує бронювати ще одну категорію співробітників під час воєнного стану.

На сьогодні отримати бронювання можуть лише працівники підприємств зі статусом "критично важливих". Пропонується за критерій для бронювання брати високу зарплату, точніше, об'єм сплаченого податку на доходи фізичних осіб з офіційних зарплати чи доходу.

Центр економічної стратегії повідомляє, що остаточної концепції ще немає, але попередньо може йтися про такий варіант — бронювання працівника, який сплачує 6000 грн ПДФО на місяць.

Колишній перший заступник міністра розвитку економіки Павло Кухта зазначає, що для такої суми податку потрібно отримувати мінімум 33 400 грн зарплати. Також 22% від окладу має сплатити роботодавець у якості єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Ще варіанти, який обговорюється:

щомісячна «біла» зарплатня військовозобов'язаного у розмірі від 35 000 грн,

бронювання працівника, за якого роботодавець платить близько 14 500 грн ЄСВ, що відповідає зарплаті у 66 000 грн.

Цей принцип може бути розповсюджений на ФОП, але чіткі критерії для цієї групи поки невідомі. Також норма може торкнутися спеціального податкового режиму "Дія City" для IT-індустрії. Передбачається, що запропонують на вибір податок на прибуток в 18% або податок на виведений капітал в 9%. У цьому випадку еквівалент зарплати становить 3200 доларів.

За умови сплати податків військовозобов'язаний у системі "Оберіг" отримуватиме QR-код про бронювання, який діятиме 45 днів. Водночас така норма потребує змін до Податкового кодексу, оскільки зараз звітність з ПДФО подається до податкової служби раз на квартал.

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