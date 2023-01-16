Кого вбила російська ракета у Дніпрі: інформація про загиблих, фото і відео

Пошукова операція триває, під завалами залишаються люди.

У Дніпрі внаслідок влучання російської ракети в дев'ятиповерховий будинок загинуло щонайменше 36 людей, серед яких 2 дитини, поранення отримали 75 осіб, з них 15 дітей. Доля десятків людей залишається невідомою.

У ніч проти 16 січня рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки ще кількох загиблих, пошукова операція триває. Завали розбирають як рятувальники, так звичайні містяни, які взялись допомагати. Без житла - сотні людей, адже 72 квартири повністю зруйновані, пошкоджених - утричі більше. В мерії вже встановили: у будинку на момент трагедії було понад тисячу мешканців.

ТСН.ua зібрав перші відомості про жертв ракетного удару та імена загиблих, які відомі наразі.

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У результаті російського ракетного удару загинула 15-річна Марія Лебідь. Дівчинка була вдома сама, коли пролунав вибух. Про трагедію повідомили в соцмережах сестра загиблої та знайомі сім'ї.

"Моєї 15-річної, суперрозумної, суперталановитої, неймовірно веселої сестри більше немає. Ракета влучила в будинок", - написала сестра загиблої.

Марія навчалася в дев'ятому класі, займалася бальними танцями, музикою, захоплювалася вивченням англійської мови та домашнім квітництвом.

Марія Лебідь / Фото: alilisa.swan

Марія Лебідь / Фото: alilisa.swan

Серед загиблих - тренер з боксу Михайло Кореновський, повідомляє Федерація боксу України. Кореновський був заслуженим тренером України з боксу та старшим тренером збірної Дніпропетровської області.

facebook.com/BoxingFederationOfUkraine

Під час ракетної атаки загинули дві жінки – Ірина Саламатенко та Ольга Усова. Вони були стоматологинями та волонтерками - надавали безкоштовну стоматологічну допомогу військовим, зокрема, їздили на Донбас лікувати українських бійців.

Ольга зі своїм чоловіком виховували 8-річного сина, а її подруга Ірина — 6 річну дочку та 14-річного сина, пише dp.informator.ua.

Із початком повномасштабного вторгнення РФ обидві жінки виїхали з Дніпра з дітьми, але згодом вирішили повернутися.

14 січня Ольга та Ірина йшли на тренування. Неподалік будинку, куди влучила ракета, знаходився спортзал. Вони хотіли взяти з собою дітей, але не стали цього робити, бо лунала повітряна тривога. Ракета вибухнула за спинами Ольги та Ірини. Уламок поцілив Ользі у серце, а Ірина пізніше померла у лікарні.

Фото/Facebook: Artem Pohil

Фото/Facebook: Artem Pohil

Загинуло подружжя Ірина та Максим, які разом із двома дітьми півроку тому втекли із Нікополя, рятуючись від російських обстрілів.

У момент вибуху 9-річний Тимур та 14-річна Кароліна чекали на батьків біля будинку на вулиці. Наразі діти перебувають у лікарні.

Ірина та Максим загинули в Дніпрі / Фото: irina_tolpegina_pm

Протестантський пастор з Дніпра Сергій Павловський повідомив у Facebook про загибель під завалами 73-річної жінки, парафіянки його церкви.

"У цьому будинку жила сім'я: чоловік, Роман, вагітна дружина Олена, 2 дітей та мама, члени нашої церкви. Усі, окрім мами (73 роки), були в церкві на служінні, а мама тепер на небесах", - пише він.

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