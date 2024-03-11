Коханий Соломії Вітвіцької розповів, як пішов добровольцем на війну та про свою службу на фронті

До російського вторгнення Олексій Ситайло був суддею.
Коханий ведучої ТСН на "1+1 Марафон" Соломії Вітвіцької, військовий Олексій Ситайло, розповів, як добровольцем пішов на війну та як минає його служба в лавах ЗСУ.
Обранець знаменитості до початку повномасштабного російського вторгнення був головою Середино-Будського суду, Сумська область. Хоч чоловік мав бронь від мобілізації, але пішов добровольцем на службу, щоб захищати країну від російських окупантів.
"Тут було зрозуміло, що прийдуть. Було прийнято рішення, що потрібно йти захищати і робити ті речі, які треба робити на війні. Хоча у тебе є бронь, але я не з тих людей, які змінять прапорець у себе на столі", - висловився Ситайло у сюжеті ТСН.
Коханий Вітвіцької брав участь у зачистці деокупованої Київщини. Також Ситайло пів року воював на Бахмутському напрямку та отримав дві контузії.
Нині Олексій Ситайло служить на кордоні з Білоруссю. Чоловій отримав звання лейтенанта і підписав контакт із ЗСУ. У своєму батальйоні Ситайло служить заступником командира. Окрім того, він допомагає побратимам та у разі потреби консультує їх з юридичних питань. До речі, після завершення війни Олексій Ситайло планує повернутися до роботи суддею.
Нагадаємо, Олексій Ситайло та Соломія Вітвіцька почали зустрічатися вже під час повномасштабної війни. Про їхній роман ведуча розповіла наприкінці лютого. Нещодавно ж знаменитість поділилась, як підтримує зв'язок з коханим на відстані та як часто вони бачаться.
Читайте також: