Коханий Соломії Вітвіцької розповів, як пішов добровольцем на війну та про свою службу на фронті

Коханий ведучої ТСН на "1+1 Марафон" Соломії Вітвіцької, військовий Олексій Ситайло, розповів, як добровольцем пішов на війну та як минає його служба в лавах ЗСУ.

Обранець знаменитості до початку повномасштабного російського вторгнення був головою Середино-Будського суду, Сумська область. Хоч чоловік мав бронь від мобілізації, але пішов добровольцем на службу, щоб захищати країну від російських окупантів.

Олексій Ситайло / Фото: скриншот з відео

"Тут було зрозуміло, що прийдуть. Було прийнято рішення, що потрібно йти захищати і робити ті речі, які треба робити на війні. Хоча у тебе є бронь, але я не з тих людей, які змінять прапорець у себе на столі", - висловився Ситайло у сюжеті ТСН.

Коханий Вітвіцької брав участь у зачистці деокупованої Київщини. Також Ситайло пів року воював на Бахмутському напрямку та отримав дві контузії.

Історія Олексія Ситайла: був суддею, пішов на фронт, закохався у ведучу ТСН Соломію Вітвіцьку

Нині Олексій Ситайло служить на кордоні з Білоруссю. Чоловій отримав звання лейтенанта і підписав контакт із ЗСУ. У своєму батальйоні Ситайло служить заступником командира. Окрім того, він допомагає побратимам та у разі потреби консультує їх з юридичних питань. До речі, після завершення війни Олексій Ситайло планує повернутися до роботи суддею.

Олексій Ситайло / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, Олексій Ситайло та Соломія Вітвіцька почали зустрічатися вже під час повномасштабної війни. Про їхній роман ведуча розповіла наприкінці лютого. Нещодавно ж знаменитість поділилась, як підтримує зв'язок з коханим на відстані та як часто вони бачаться.

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