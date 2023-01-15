Коханий загинув на війні, батьків шукають під руїнами: дівчина з Дніпра розповіла про ракетний удар росіян

Дівчина розповіла, як втратила коханого на війні і ледь сама не загинула під час атаки РФ.

У Дніпрі у результаті ракетного удару РФ по житловій багатоповерхівці 14 січня постраждала дівчина Анастасія, яка у вересні втратила на війні коханого. Нині потерпіла у лікарні і хоче лише одного, щоб знайшли її батьків, які, найімовірніше, все ще перебувають під завалами розбомбленого росіянами будинку. Їхня доля невідома.

Про це дівчина написала в Instagram.

Я не маю слів, в мене нема емоцій, я нічого не відчуваю окрім великої пустоти всередині.

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За її словами, наразі вона не знає, де її батьки. На момент ракетного удару РФ вони були на кухні, втім її вже немає. Також рознесло ванну, коридор й комор.

"Мене накрило дверима в ліжку, частина кухні в кімнаті, ванної, кухні, коридору і коморки ("хз", як "кладовка" на рідній буде) немає, там прірва і я бачу інші частину під'їзду, чужого під'їзду. Він зберіг, я майже ціла, незважаючи на рану на голові і голі обдерті ноги.

Я не знаю, де батьки. Кажуть, що бачили живими, я впевнена, що вони були на кухні, якої вже нема. Рятуватись я не хотіла, хотіла, щоб знайшли батьків. Розумію, що Річарда вже нема. Він навряд чи вижив. Згадую дурні жарти батька сьогодні, як з мамою сьогодні фоткали цуценят. Їли мамин Удон", - ділиться дівчина.

Анастасія додає, що відтоді, як загинув її коханий Влад, вона не жила, а існувала увесь час, намагалась змиритися з втратою. Каже, що відчувала, що коханий-Захисник буде її оберігати.

"Я стала популярною, хоча і не хотіла цього, майже кожен паблік мене публікує. А я хочу до батьків. Мені боляче. Чи я існую взагалі?", - додає вона.

Дівчина у Дніпрі сидить на руїнах домівки, яку зруйнували росіяни. / Фото: Громадське

Ракетний терор у Дніпрі

Окупаційні війська РФ цинічно поцілили у житловий будинок у Дніпрі, напередодні, 14 січня. Путінські війська вдарили ракетою Х-22, сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Керував обстрілом командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин. Це той самий російський військовий, який віддавав наказ ударити по ТЦ в Кременчуці на Великдень, який на той момент був повен людей і там були відсутні будь-які військові об'єкти.

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У Мережі опублікували моторошні кадри після терористичного обстрілу багатоповерхівки у Дніпрі - люди кричали під завалами.

Станом на 6:00 15 січня у Дніпрі на місці влучання російської ракети у житловий багатоквартирний будинок врятували 38 людей, зокрема шістьох дітей. Кількість загиблих зросла до 17 осіб, з них одна - дитина. Поранені 73 людини, зокрема 14 дітей.

У Дніпрі оголосили триденну жалобу за загиблими в результаті російської ракетної атаки на житловий будинок.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв відплату за удар по житловому будинку в Дніпрі.

Михайло Подоляк наголосив, що "Росія має бути негайно виключена з Радбезу ООН".

Постпред України в ООН Сергій Кислиця після російського ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі поцікавився у інших членів Радбезу ООН, як це – бути поруч із м’ясником у палаті? Очевидно, мається на увазі постпред Росії Василь Небензя.