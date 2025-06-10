ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
659
Час на прочитання
2 хв

Кого і як можуть залучати до армії після 60 років: в Раді відповіли

За словами парламентаря, «немає жодного зв’язку» між залученням 60+ і можливою ротацією чи звільненням військовозобов’язаних з передової: «Це не заміна, це допомога».

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Мобілізація 60+

Мобілізація 60+ / © ТСН

Українські громадяни віком понад 60 років зможуть долучатися до Збройних сил України на контрактній основі — але виключно за власним бажанням і на не бойові посади.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів народний депутат Олександр Федієнко.

За його словами, до командирів дедалі частіше звертаються люди старшого віку з проханням дозволити їм служити у ЗСУ.

Це й стало підґрунтям для розробки законопроєкту, який дозволить охочим укладати контракт зі Збройними силами — за умови позитивного висновку військово-лікарської комісії та потреби конкретного підрозділу.

«Це не про передову. Це — про тил. Про економістів, фінансистів, діловодів, зв’язківців, кухарів, водіїв — спеціалістів, яких потребують наші війська. Їхня робота критично важлива в армії так само, як і в цивільному житті», — наголосив депутат.

Федієнко додав, що наразі у деяких військових частинах не вистачає фахівців, які могли б, наприклад, оформити документи на закупівлю дронів, засобів РЕБ чи провести тендер. Саме таких фахівців старшого віку і планують залучати на добровільних засадах.

Нагадаємо, за словами військового експерта Павла Нарожного, особи віком від 60 років, які укладатимуть контракт із Силами оборони України, не служитимуть у піхоті на передовій.

Він навів приклад двох братів-близнюків із 45-ї окремої артилерійської бригади, яким виповнилося 60, але які продовжили службу й працюють водіями паливозаправників. Також згадав 62-річного полковника артилерії у відставці, який хотів викладати у навчальному центрі.

Однак, військовослужбовець та блогер Кирило Сазонов виступив проти цієї ідеї. Адже люди після 50 вже не мають такої витривалості, як молодь, а навчання з новими технологіями дається їм складніше.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie