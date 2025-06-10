Кого і як можуть залучати до армії після 60 років: в Раді відповіли

Мобілізація 60+ / © ТСН

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Українські громадяни віком понад 60 років зможуть долучатися до Збройних сил України на контрактній основі — але виключно за власним бажанням і на не бойові посади.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів народний депутат Олександр Федієнко.

За його словами, до командирів дедалі частіше звертаються люди старшого віку з проханням дозволити їм служити у ЗСУ.

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Це й стало підґрунтям для розробки законопроєкту, який дозволить охочим укладати контракт зі Збройними силами — за умови позитивного висновку військово-лікарської комісії та потреби конкретного підрозділу.

«Це не про передову. Це — про тил. Про економістів, фінансистів, діловодів, зв’язківців, кухарів, водіїв — спеціалістів, яких потребують наші війська. Їхня робота критично важлива в армії так само, як і в цивільному житті», — наголосив депутат.

Федієнко додав, що наразі у деяких військових частинах не вистачає фахівців, які могли б, наприклад, оформити документи на закупівлю дронів, засобів РЕБ чи провести тендер. Саме таких фахівців старшого віку і планують залучати на добровільних засадах.

Нагадаємо, за словами військового експерта Павла Нарожного, особи віком від 60 років, які укладатимуть контракт із Силами оборони України, не служитимуть у піхоті на передовій.

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Він навів приклад двох братів-близнюків із 45-ї окремої артилерійської бригади, яким виповнилося 60, але які продовжили службу й працюють водіями паливозаправників. Також згадав 62-річного полковника артилерії у відставці, який хотів викладати у навчальному центрі.

Однак, військовослужбовець та блогер Кирило Сазонов виступив проти цієї ідеї. Адже люди після 50 вже не мають такої витривалості, як молодь, а навчання з новими технологіями дається їм складніше.