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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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467
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1 хв

Кого не беруть до ЗСУ: командир назвав категорії засуджених, які навіть не розглядаються

Майор штурмового підрозділу ЗСУ Андрій Мельник назвав статті, за якими засуджені не можуть служити в армії: зґвалтування, наркотики, держзрада, тероризм і довічне ув’язнення.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Мобілізація засуджених

Мобілізація засуджених / © ТСН.ua

У Збройних силах України суворо обмежено перелік статей Кримінального кодексу, за якими засуджені не можуть бути прийняті на службу.

Про це заявив командир штурмового підрозділу “Артан Х”, майор Андрій Мельник в інтерв’ю “Армія inform”.

За його словами, навіть не розглядаються кандидатури осіб, засуджених за статті 152–156 (зґвалтування і сексуальне насильство), а також за статті 305–324 (незаконний обіг наркотичних засобів).

“Також повністю виключаються з розгляду ті, хто має статтю 111 — державна зрада, а також за тероризм і довічне ув’язнення”, — уточнив майор.

У випадках інших правопорушень кожного кандидата розглядають індивідуально: “Вивчаємо справу, проводимо перевірку обставин, якщо кандидат показує, що він вмотивований”.

Раніше ТСН.ua розповідав, кого мають право забрати до ТЦК з блокпоста та за яких обстави.

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