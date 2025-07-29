Кого не беруть до ЗСУ: командир назвав категорії засуджених, які навіть не розглядаються

Мобілізація засуджених / © ТСН.ua

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У Збройних силах України суворо обмежено перелік статей Кримінального кодексу, за якими засуджені не можуть бути прийняті на службу.

Про це заявив командир штурмового підрозділу “Артан Х”, майор Андрій Мельник в інтерв’ю “Армія inform”.

За його словами, навіть не розглядаються кандидатури осіб, засуджених за статті 152–156 (зґвалтування і сексуальне насильство), а також за статті 305–324 (незаконний обіг наркотичних засобів).

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“Також повністю виключаються з розгляду ті, хто має статтю 111 — державна зрада, а також за тероризм і довічне ув’язнення”, — уточнив майор.

У випадках інших правопорушень кожного кандидата розглядають індивідуально: “Вивчаємо справу, проводимо перевірку обставин, якщо кандидат показує, що він вмотивований”.

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