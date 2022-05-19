"Кокаїнові інтелектуали": в ОП відреагували на звернення Лаврова до ВООЗ щодо війни в Україні

"Кокаїнові інтелектуали": в ОП відреагували на звернення Лаврова до ВООЗ щодо війни в Україні

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував звернення МЗС Росії до ВООЗ.

Міністерство закордонних справ Росії звернулося до Всесвітньої організації охорони здоров'я з проханням вплинути на Київ, щоб Україна не чинила опору "спеціальній військовій операції".

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Від авторів "взяти Київ за три дні". "Кокаїнові інтелектуали" з російського міністерства цілком серйозно пропонують міжнародній організації передати нам ультиматум: українці, до вас додому прийшли ґвалтівники та вбивці, тому ви тихенько станьте до стінок і чекайте, поки вони пограбують, повбивають, поґвалтують. А потому займуть частину вашого дому й будуть там безунітазно бухати", — зазначив Подоляк.

Такі заяви він назвав "російським абсурдом та "дипломатичною деменцією". За словами Подоляка, вже незабаром, внаслідок міжнародної ізоляції, Москва матиме контакт лише з Білоруссю, Еритреєю та гуманітарними організаціями.



"Втім, єдине, чим у ВООЗ можуть допомогти Кремлю, – це організувати належне колективне психіатричне обстеження. І запропонувати програми адаптивної терапії. Безумовно, Київ може тільки вітати подібні лікувальні заходи", — підсумував радник керівника ОП.

Раніше Михайло Подоляк відповів на вимогу РФ щодо зняття морської блокади.

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