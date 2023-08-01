Коктейлі Молотова та арешти: у Криму зростає протистояння ворога з населенням

У Криму зростає протистояння між російським окупаційним контингентом та проукраїнськи налаштованими мирними жителями.

Про це повідомили в ГУР Міноборони України 1 серпня.

За даними української розвідки, в окупованому Криму стали вже системними атаки з коктейлями Молотова на ворожі військові об’єкти. Організовують та виконують більшість цих атак цивільні громадяни, які підтримують Україну.

Задля протистояння таким атакам особовий склад збройних сил Росії переведено в стан високої бойової готовності.

"Ведеться моніторинг "підозрілих осіб", які потенційно можуть бути причетними до подібних "інцидентів". Дозволено застосування фізичної сили та зброї. Проводяться масові затримання, арешти", – уточнили в ГУР.

Там також зазначили, що низка українських громадян, які відмовились отримувати російський паспорт у Криму, після проведених арештів вважаються "зниклими безвісти". А щодо тих, хто залишився на волі, окупанти застосовуються адміністративні покарання, зокрема – великі штрафи. Окрім того, людей цькують, звільняють з роботи, позбавляють майна та бізнесу.

У розвідці звернули увагу, що велика частина затриманих та заарештованих на півострові – представники кримськотатарського народу. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, журналіст та учасник громадського об’єднання "Кримська солідарність" Тимур Ібрагімов, громадський діяч Рустем Сеітмеметов.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що в окупованій Феодосії 51-річна місцева вчителька російської мови намагалася за допомогою коктейля Молотова підпалити військкомат. Жінку затримала "група туристів", в якій опинилися двоє російських військових.

А 30 липня в Міноборони Росії заявили про чергову спробу атаки дронами по Криму. Там стверджували про запуск одразу 25 безпілотників, які начебто були збиті або придушені та не досягли своїх цілей.

Зауважимо, 29 липня начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що українські війська увійдуть до Криму вже "скоро".

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