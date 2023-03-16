Колаборант Аксьонов закликав відновити СМЕРШ для боротьби з "пʼятою колоною"

Аксьонов вважає, що всіх, хто не встає під час звучання російського гімну, треба передавати до ФСБ.

Так званий "голова" окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про необхідність позбавляти громадянства РФ всіх, хто не встає, коли звучить російський гімн, а також відновити роботу організації СМЕРШ.

Про це він написав у себе в Telegram.

"Я вважаю за необхідне поставити питання про позбавлення громадянства, якщо задокументовано випадок не вставання під гімн Росії. Навіщо тобі громадянство, якщо ти не встаєш, не поважаєш символи держави – прапор, гімн. Давайте в судовому порядку позбавляти громадянства", - заявив Аксьонов.

Також читайте Чому між США та Україною виникли розбіжності щодо оборони Бахмута та Криму — військовий експерт

Також він заявив про необхідність відновлення СМЕРШу для боротьби з "пʼятою колоною", оскільки настав "такий час". Він заявив що у РФ зараз багато "пʼятих колон", які "незрозуміло, на кого працюють і що роблять".

"Іноді помічаю, що під час заходів є ті, хто демонстративно не встає під гімн Росії. Таких персонажів треба ідентифікувати і матеріали передавати до ФСБ", - заявив Аксьонов.

Колаборант заявив, що він вважає не вставання під час російського гімну "прямою ворожістю". Аксьонов закликав "радикально" боротися з такими діями.

Зазначимо, що СМЕРШ (смерть шпигунам) - це об'єднана назва низки контррозвідувальних організацій, які діяли в інтересах СРСР у часи Другої світової війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що так звана "часткова мобілізація" російської влади в окупованому Криму почала збільшувати темпи, що викликає занепокоєння серед населення півострова.

Крім того, раніше російська пропаганда опублікувала відео нібито зі школи в тимчасово окупованому Криму, на якому окупанти вчать молодших і середніх школярів збирати автомат і вести рукопашний бій.

Читайте також: