Колаборант Губарєв викрив Путіна на брехні про "добровільний відхід" окупантів від Києва

Нещодавно президент-диктатор Росії Володимир Путін заявив, що його війська нібито не мали планів штурмувати Київ на початку повномасштабного вторгнення 2022 року. За його словами, коли окупанти "підійшли до Києва, то були різні варіанти дій, але рішень про штурм міста не було.

Прото очільника Кремля на брехні викрили його ж пропагандисти. Так званий колишній "народний губернатор" Донбасу та колаборант Павло Губарєв, який воював під Києвом навесні 2022 году, заявив, що Путін просто набрехав. І Росія насправді хотіла взяти Київ, але не змогла. Тому що отримала відсіч і "вмилася кров'ю".

Відео з фрагментами інтерв'ю Губарєва опублікував український журналіст Денис Казанський.

"Коли наша колона рухалася (у бік Києва - ред.), я нарахував шість колон спаленої бронетехніки, згорілих солдатів всередині бачив... Потім пішли відомості про те, яке криваве там місиво почалося... Нас там чекали... Ми вмилися там кров'ю... Відхід від Києва пов'язаний з тим, що ми там зазнали ряд досить великих поразок… Ми пішли звідти вимушено. І Путін ще так гарно загорнув, ніби це жест доброї волі і ми вийшли, як добрі хлопці… Але насправді там було дуже гаряче", - розповів подробиці відходу окупантів від Києва колаборант Губарєв.

Нагадаємо, колаборант Губарєв зробив неочікувану заяву та похвалив ЗСУ.

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