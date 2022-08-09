Колаборанта з Київщини засудили до 15 років позбавлення волі

Засуджений під час окупації села Перемога повідомляв російським загарбникам про місця розташування блокпостів тероборони, допомагав окупантам орієнтуватися на місцевості і виконував різні їхні доручення.

Броварський міськрайонний суд Київської області визнав місцевого жителя винним і засудив за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Засуджений під час окупації села Перемога Броварського району повідомляв російським загарбникам про місця розташування блокпостів територіальної оборони. Також він надавав інформацію стосовно місць роботи місцевих мешканців, зокрема щодо працівників правоохоронних органів та військовослужбовців ЗСУ. Він допомагав окупантам орієнтуватися на місцевості і виконував різні їхні доручення.

Також читайте Не лише Резніков і Буданов: затримані СБУ кілери зі спецслужб РФ планували вбивство ще одного високопосадовця

"За це він отримав гарантію особистої безпеки від представників країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, у Броварах під Києвом чоловіка судитимуть за посягання на територіальну цілісність України. Місцевий мешканець закликав підтримати окупантів.

Вкрадений у вчительки з-під Броварів ноутбук знайшли у знищеній разом з окупантами САУ

Читайте також: