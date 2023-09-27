Колаборанта з Куп’янська засудили за співпрацю з окупантами: скільки проведе у в'язниці

Чоловік добровільно пішов на співпрацю з ворогом та грабував українців.

У Харківській області засудили мешканця Куп’янська, який співпрацював з окупантами у період окупації регіону. Зловмисника було затримано одразу після звільнення Куп’янського району. Він проведе за ґратами 13 років.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці встановили, що у серпні 2022 року зрадник добровільно вступив до окупаційного "пункту поліції № 2", який діяв на території тимчасово захопленої громади. Перебуваючи там на "посаді слідчого", він займався фабрикуванням "карних справ" проти місцевих жителів для подальшого ув’язнення потерпілих до російських катівень.

"Також колаборант разом із озброєними окупантами та їхніми поплічниками вдиралися до осель українців та грабували їх під виглядом "обшуків". Під час таких "рейдів" рашисти виносили з помешкань гроші, побутову техніку та інше приватне майно. У разі опору – російські карателі застосовували зброю або викрадали власників оселі з їхніми сім’ями", - йдеться у повідомленні.

Під час звільнення райцентру колаборант намагався "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя. Однак вже через день після деокупації громади співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, колишній посадовець органів внутрішніх справ, який 2017 року звільнився зі служби за станом здоров’я.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ він підтримав російських окупантів і, "дочекавшись" їх у Куп’янську, приєднався до загарбницьких лав.

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив йому 13 років тюрми із позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 10 років.

Нагадаємо, СБУ викрили агентів РФ, які за гроші передавали ворогу інформацію про військові об’єкти та критичну інфраструктуру Києва. Зокрема, вони скоригували удар по столиці 21 вересня.

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