Колаборанти або втечуть, або їх покарають: Зеленський - про ситуацію на звільненій Харківщині

У звільненій Харківській області українські силовики та військові намагаються стабілізувати ситуацію.
Через дії Сил оборони України у російських військових два виходи - здаватися в полон або тікати. Схожі варіанти стосуються також і колаборантів.
Про це 19 вересня під час свого звернення до українців сказав Володимир Зеленський.
"Харківська область – стабілізуємо ситуацію, тримаємо позиції. Міцно. Настільки міцно, що окупанти відчутно панікують. Що ж, а ми попереджали – варіантів у російських військових в Україні тільки два: втеча з нашої землі або полон. У колаборантів варіанти схожі – або вони спробують втекти, і ще невідомо, чи впустить їх Росія на свою територію, навіть якщо дала свій паспорт, або колаборанти будуть засуджені згідно з чинним законодавством України", - сказав Зеленський.
Президент також подякував Національній поліції за швидке відновлення правопорядку на щойно звільненій території.
"І Службі безпеки України – за те, що працює тепер помітно результативно. Не можу розкривати всіх деталей, але завдяки СБУ зараз маємо впевненість, що в окупантів не буде жодної опори на українській землі", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, Гайдай розповів, як колаборантів з Луганщини не впустили до РФ.
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