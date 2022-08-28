Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Колаборанти хочуть співпрацювати з Україною": мер Мелітополя розповів про смерть ще одного зрадника

Дата публікації
Перегляди
1677
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Колаборанти хочуть співпрацювати з Україною": мер Мелітополя розповів про смерть ще одного зрадника

Фото: Associated Press

У тимчасово окупованому Мелітопольському районі Запорізької області знайшли мертвим ще одного зрадника.

Там знайшли повішеним псевдоначальника "поліції" Михайлівки Андрія Рижка. 

Про це в етері телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров. 

"Знищено одного з близьких людей Балицького - гауляйтера Михайлівського району Івана Сушка, який очолював штаб з підготовки до псевдореферендуму. Також знайшли повішеним псевдоначальника поліції Михайлівки Андрія Рижка", - повідомив Федоров. 

Також у ніч проти 28 серпня в селищі Мирне в 10 км від Мелітополя підірвано автобазу зі скупченням ворожої техніки, яка знаходиться біля будинку гауляйтера селища Юрія Радькова. Будинок колаборанта пошкоджено. Через страх мелітопольські колаборанти уже хочуть співпрацювати з українськими спецслужбами. 

Нагадаємо, "бавовна" зриває всі плани окупантів на проведення своїх псевдореферемдумів на окупованій території.

Читайте також:

Після ракетного удару в центрі Слов'янська утворилося озеро!

Після ракетного удару в центрі Слов'янська утворилося озеро!

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1677
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація