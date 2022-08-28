"Колаборанти хочуть співпрацювати з Україною": мер Мелітополя розповів про смерть ще одного зрадника

У тимчасово окупованому Мелітопольському районі Запорізької області знайшли мертвим ще одного зрадника.
Там знайшли повішеним псевдоначальника "поліції" Михайлівки Андрія Рижка.
Про це в етері телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров.
"Знищено одного з близьких людей Балицького - гауляйтера Михайлівського району Івана Сушка, який очолював штаб з підготовки до псевдореферендуму. Також знайшли повішеним псевдоначальника поліції Михайлівки Андрія Рижка", - повідомив Федоров.
Також у ніч проти 28 серпня в селищі Мирне в 10 км від Мелітополя підірвано автобазу зі скупченням ворожої техніки, яка знаходиться біля будинку гауляйтера селища Юрія Радькова. Будинок колаборанта пошкоджено. Через страх мелітопольські колаборанти уже хочуть співпрацювати з українськими спецслужбами.
Нагадаємо, "бавовна" зриває всі плани окупантів на проведення своїх псевдореферемдумів на окупованій території.
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