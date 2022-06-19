Колаборанти мають схожі "обличчя" і їх не так багато: активісти і правоохоронці зібрали реєстр зрадників

Колаборанти мають схожі "обличчя" і їх не так багато: активісти і правоохоронці зібрали реєстр зрадників

Знай зрадників в обличчя, а ще краще – на ім'я та прізвище - рух «Чесно» разом з правоохоронцями ретельно стежить, щоб жоден колаборант не лишився поза увагою.

Від початку повномасштабної війни ведуть реєстр держзрадників і уже назбирали майже півтисячі досьє. Серед них – політики, судді, юристи, медійники, йдеться в ТСН.

У реєстрі руху «Чесно» і ті, хто зрадив 2014 року, і ті - хто зробив це зараз. «Ми не можемо так довго чекати поки наша система розвернеться, подасть до суду подадуть апеляцію. Ми хочемо так назвати їх вже, щоб суспільство бачило і знало. Це судді, політики, чиновники з 14-го року», - зазначає координаторка руху "Чесно" Ірина Федорів.

Декого з них, як-от Царьова, вже засудили заочно. Нові випадки колабораціонізму чи державної зради правоохоронці тільки-но почали передавати до суду. Цей реєстр – така собі дошка ганьби, спроба не забути нікого, хто привів «рускій мір» в Україну, хто винен у вбивствах українців, але поки не сів на лаву підсудних.

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А починалось усе із Галини Данильченко - депутатки міськради окупованого Мелітополя, яку росіяни поставили «гауляйтеркою міста» зразу після того, як викрали законного мера Івана Федорова.

Ще тоді у березні генпрокуратура повідомила їй підозру в держзраді. Та лише, коли у Мелітополі вибухнуло авто з її друзями-зрадниками, Данильченко попросила росіян відставку. Втім, звільнитися російські окупанти їй дозволили лише за умови - здати її СБУ. «Вони намагались якось дистанційно керувати. Ні, хай сидять на землі, яку вони здали під вибухами, під бомбами. Вони це привели на нашу землю, вони дали підтримку», - додає Федорів.

А головний колаборант Херсона – Володимир Сальдо із невеличкою купкою зрадників прийшов за російським паспортом. Тричі мер Херсона і лідер місцевої партії "Блоку Володимира Сальдо" неодноразово на камеру клявся в любові до України. «Хочу жити в українській державі – єдиній, нерозділеній», - твердив у передвиборних роликах і брав до рук мітлу і пританцьовував, прибираючи рідне місто.

«Це людина, яка в політиці важить 0 грамів. Його результат на рівні міста і обласної ради це 5-9 мандатів. Оце і вся політична вага в області», - додають в русі «Чесно».

Тепер – це фейковий Голова обласної адміністрації тимчасово окупованого Херсона. Європа внесла його у санкційний список, Чехія зацікавилась його часткою у чеській компанії, а на публіці він з’являється виключно в бронежилеті. Поруч із ним часто його заступник - псевдоактивіст, блогер, антивакцинатор і просто зрадник Кирило Стремоусов.

«Він же не просто пішов добровільно працювати, він прийшов зі списками. Здаючи людей, я так розумію, колишніх політичних опонентів, яких він там вважає патріотами. Він прийшов сказав, шо цих людей треба заарештувати, розстріляти і вбити. Таку людину треба притягнути до максимальної міри покарання», - каже керівник політико-правових програм ГО «Український центр суспільного розвитку» Ігор Рейтерович.

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Їхні із Сальдо фото херсонські партизани розклеюють по всьому місту і обіцяють прийти в гості. А наші війська щодня підступаються до окупованого Херсона все ближче.

Що зрадники колишніми не бувають доводить історія мера міста Рубіжного, що на Луганщині. Росіяни безперервно зрівнюють там все із землею. Від першого пострілу 24 лютого Сергій Хортів зник і знайшовся за місяць вже на боці так званої «ЛНР». Його син - колишній співробітник МВС - вже давно служить терористичним загонам. А сам Хортів вже вдруге переходить на ворожий бік. 2014 року він теж закликав росіян звільнити Донбас, але після цього двічі був обраний мером. «Йшли на вибори з якимись гаслами, які відповідали тому краю. На регіональному рівні своя політика, яка дуже відрізняється від центральної влади», - пояснює Рейтерович.

Усі зрадники мають схожі обличчя. Рух «Чесно» проаналізував, що їх об’єднує. Отже, найбільше колаборантів - це правоохоронці і чиновники з Луганщини, Харківщини та Херсонщини. У багатьох із них минуле пов’язане з російськими спецслужбами. Більша частина політиків і чиновників у реєстрі – це вихідці із «Партії регіонів» чи вже забороненої «ОПЗЖ».

Львівський суд за останні тижні заборонив діяльність вже 9 партій. Серед яких – «Опозиційний блок», «Соціалістична партія», «Блок Володимира Сальдо», «Партія Шарія» і «Наші». За рішенням суду, майно, кошти та інші активи цих партій переходять у власність держави. «Але все одно ми маємо відзначити, що кількість колаборантів вона не значна. Це не десятки тисяч. Ми реально можемо пишатися представниками місцевого самоврядування, які не здали міста», - запевняє Федорів.

А тепер, коли Україна отримала дієве щеплення від всього проросійського, їхня кількість буде зменшуватись. Повідомляти активістам руху "Чесно" про колабораціоністів може кожен, на сайті є спеціальна форма. Потрапить зрадник в реєстр лише після ретельної перевірки.

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