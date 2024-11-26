Колаборанти отримали вказівку готуватися до "виборів" на ТОТ України майже за рік – ЦНС

“Єдиний день голосування” призначений на 14 вересня 2025 року.

Окупанти розпочали на тимчасово захоплених територіях України підготовку до так званих "виборів". Місцеві колаборанти отримали вказівку "організувати" дев’ять так званих "одномандатних виборчих округів" на ТОТ.

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

"Підготовка до чергових незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України під час єдиного дня голосування на московії вже стартувала. Місцеві колаборанти отримали завдання із кремля організувати 9 "одномандатних виборчих округів" на ТОТ Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини", – зазначили в ЦНС.

На думку експертів ЦНС Путін таким чином намагається "узаконити" свою терористичну діяльність щодо України.

"Незаконні вибори", які окупанти до цього дня мають організувати на загарбаних територіях України, створять передумови для кремля збільшити у госдумі представництво "депутатів" від окупованих українських областей", – йдеться в повідомленні.

В ЦНС наголосили, що усі, хто йде на співпрацю з кремлівським окупаційним режимом, будуть виявлені та притягненні до відповідальності за зраду.

Нагадаємо, немає підтвердженої статистики щодо тисяч ВПО, які повертаються на окуповані території. Такі заяви є неповагою до мільйонів українців, які виїхали з тимчасово окупованих територій і почали будувати нове життя в інших регіонах.

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