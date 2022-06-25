"Колаборанти розводять руками, поліцейські-зрадники не втручаються": у Маріуполі процвітає бандитизм

Найвищий рівень формування банд – серед підлітків.

Тимчасово окупований Маріуполь перетворюється на зону бандитизму. У місті процвітає мародерство та пограбування людей похилого віку.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

"Найвищий рівень формування банд серед підлітків, які сколочують банди і займаються мародерством та пограбуванням літніх людей, відбираючи отримані гроші в якості пенсій. Колаборанти розводять руками, поліцейські-зрадники не втручаються. Всі в курсі, що за підігріванням таких процесів стоять кадирівці та дагестанці, які оселились навколо Маріуполя", - зазначив він.

Також, за його словами, колабораційна адміністрація продовжує "кришувати" та відкривати пункти переведення грошей з безготівкової у готівкову форму, тобто гривні з банківських карток міняють на рублі.

"Міняли беруть до 30 відсотків маржи або обмінюють по курсу 1,5 руб за гривню попри офіційний 2:1. Навіть при такому офіційному пограбуванні накопичень до "обналів" величезні черги. В людей немає вибору на фоні гуманітарної кризи. Іноді це єдиний шлях придбати їжу та воду. Всі, хто дотичен до влади окупантів продовжують наживатись на маріупольцях", - наголосив він.

Андрющенко також наголосив, що гуманітарна ситуація у Маріуполі стрімко погіршується.

"Окрім кризи з питною водою, стрімко погіршилась ситуація з їжею. Частково через скорочення гуманітарної допомоги, частково через повернення в місто маріупольців з приморських селищ, де взагалі немає гуманітарної допомоги. Підсумок – великі тисячні черги. Їжи категорично не вистачає", - говорить радник мера.

Нагадаємо, до Маріуполя приїхала делегація московського патріархату: пішли дивитися на зруйнований Драмтеатр.

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