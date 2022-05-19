Колаборанти та фейкові докази: РФ готує окупаційний "престур" із відвідуванням Херсону та Нової Каховки

Росіяни продовжують підступну практику фальсифікацій.
Окупанти застосовують класичні вже форми гібридної війни.
Про це інформує оперативне командування "Південь" у повідомленні у Facebook.
- Готується так званий "престур" російських пропагандистських та іноземних засобів масової інформації з Ростова-на-Дону із відвідуванням Херсону, Нової Каховки, Скадовська, Армянська де запланована зустріч із призначеними окупаційними колаборантами, а також демонстрація фейкових доказів, що Збройні Сили України обстрілюють мирних жителів.
- Росіяни продовжують підступну практику фальсифікацій, коли залишають свої ж позиції в селі, виводять техніку у напрямку наших позицій та гатять по мирним жителям. А потім, повертаючись в село, розповідають, що це лютували ЗСУ.
"Але подібне фейкотворення давно відоме і не переконує незламних херсонців. Вони свідомі того, що ЗСУ не б’є по цивільному населенню, і, що все буде Україна", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти закидають Одесу фейками. На цей раз речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що на Одеській кіностудії розташована база “українських націоналістів”.
Читайте також:
- Окупанти обстріляли Харківську область, але ЗСУ контратакують: яка ситуація в регіоні
- "Пропагандистська ціль для внутрішнього споживання": у Міноборони відреагували на наміри Росії заборонити обмін бійців "Азова"
- Війна в Україні: Арестович розповів, яку команду отримали російські військові