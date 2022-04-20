Колаборантка Поклонська в Криму розкритикувала рашистський символ “Z” та заговорила про горе і трагедію

Колаборантка Поклонська в Криму розкритикувала рашистський символ “Z” та заговорила про горе і трагедію

Відому кримську колаборантку Наталію Поклонську влада окупованого Росією Криму планує позбавити всіх звань та нагород за її висловлювання. Нещодавно вона в інтерв’ю зазначила, що літера Z, яку російські окупанти пишуть на своїй військовій техніці, символізує трагедію та горе для Росії та України.

Про це пише пропагандистське видання “РИА новости”.

Позбавити заступницю голови “Росспівробітництва” Поклонську всіх звань та нагород запропонував депутат від партії ЛДПР Сергій Дрьомов. Аргументував це він тим, що Поклонська розкритикувала символ “Z” та призвала до “добра, співчуття та можливості мислити самостійно”.

Він наголосив, що Поклонській потрібно вибачитися, а якщо таке “ще раз повториться, її необхідно позбавити всіх звань та нагород”.

У свою чергу так званий “спікер держдуми” окупованого Криму Володимир Константінов назвав літеру Z священною.

“Для нашої команди буква Z – це священна буква, я не хочу ні з ким вступати в полеміку. Спецоперація підтримана, ми розуміємо, навіщо вона робиться. Цей шлях необхідно пройти, без цього демілітаризацію та денацифікацію ніяк не зробити”, - додав Константінов.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зустрівся 20 квітня в Києві з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

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