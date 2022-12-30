Колаборантка з Херсона, яку оголосили у розшук, сама прийшла "з повинною" до правоохоронців

Після захоплення українського міста колабарантка підтримала загарбників і вступила до лав окупаційної адміністрації РФ.

Ексочільниця відділу соціально-психологічного забезпечення виправної колонії Херсона, яку Служба безпеки та Держбюро розслідувань оголосили у розшук за колабораціонізм, сама прийшла "з повинною" до правоохоронців. Зрадниця приєдналася до загарбників одразу після окупації Херсона.

Про це повідомили в СБУ

Окупанти призначили її очільницею "відділу кадрів" у так званій виправній колонії, створеній росіянами. Після того, як зрадниця обійняла вказану посаду, вона почала агітувати херсонців підтримувати країну-агресорку. Також вона закликала місцевих жителів приєднатися до лав каральної установи загарбників. За це колаборантка обіцяла містянам "крісла" в окупаційному органі та лояльність окупантів.

"Співробітники СБУ задокументували злочинні дії колаборантки, повідомили їй про підозру та оголосили у розшук. Після звільнення Херсона фігурантка, усвідомлюючи невідворотність покарання, добровільно з’явилася до суду, де їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – додали в СБУ.

Розслідування стосовно зрадниці триває в рамках кримінальної справи, відкритої за ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який допомагав російським окупантам викрадати учасників АТО під час окупації частини Київщини. Ним виявися мешканець селища Глібівка.

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