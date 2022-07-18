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Кулеба розповів про відносини з Туреччиною: "Ми почали з турецькими партнерами відверто говорити"

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Кулеба розповів про відносини з Туреччиною: "Ми почали з турецькими партнерами відверто говорити"

Фото: Офіс президента України

У Туреччини немає конкретної позиції щодо війни, яку розвернула Росія. Країна допомагає нам, але в той же час заявляє, що готова допомогати країні-агресору.

Туреччина багато допомогла Україні у військовому плані. Проте в країні також висловлюються про готовність допомогати й Росії. 

Про це в інтерв’ю виданню Forbes розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“Туреччина веде складну гру з балансування. Туреччина тут допомагає нам, там демонструє, що готова допомагати Росії, тут вона – член НАТО і конструктивно себе поводить у питанні розблокування членства Швеції та Фінляндії, тут кажуть, що вона вирішила приєднатися до БРІКС. Це дуже складна політика. У нас є питання. Ми почали з турецькими партнерами відверто про них говорити”, - наголосив Дмитро Кулеба.

Він також додав, що незабаром можуть відбутися перемовини між Україною та Туреччиною, де будуть затронуті всі ці питання.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли Одещину з винищувачів Су-35: спалахнула пожежа.

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