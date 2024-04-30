Колега Ківалова, проректор МГУ загинув унаслідок удару по Одесі – ЗМІ

Борис Васильєв став однією із п’яти жертв російської атаки на Одесу.
Внаслідок ракетного удару по Одесі 29 квітня загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв.
Про це повідомляє "24 канал" з посиланням на джерела в МГУ.
Васильєв став однією із п’яти жертв удару російської ракети по палацу студентів Національного університету "Одеська юридична академія" ввечері 29 квітня.
На Facebook-сторінці та на сайті Міжнародного гуманітарного університету поки що немає повідомлень про смерть проректора.
Зауважимо, Васильєв був проректором з питань навчально-інноваційного розвитку та економічної діяльності МГУ. Президентом цього університету, як і президентом "Одеської юридичної академії", є екснардеп від "Парії регіонів" Сергій Ківалов.
До слова, сам Ківалов зазнав поранення внаслідок атаки на Одесу. За даними джерела "Української правди", в ексрегіонала – поранення стегна з пошкодженням артерії, і його було прооперовано.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракети - по Одесі! Загиблі, поранені! Росіяни влучили в "палац Ківалова"!
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