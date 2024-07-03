"Колективний Содоль": нардепка заявила про серйозну загрозу Покровську і Краматорській агломерації

Безугла заявила про загрозу захоплення Покровська, Костянтинівки, Дружківки та Краматорська.
Російським окупантам до траси Покровськ-Костянтинівка залишилось дійти 5 км.
Про серйозну загрозу попередила народна депутатка Мар'яна Безугла.
"Траса під вогневим контролем. Фортифікацій знову немає. Підготовлених позицій немає", – наголосила нардепка.
За її словами, у разі виходу на трасу росіянам відкривається "неокопаний Покровськ" і Краматорська міська агломерація (Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ).
Безугла вкотре розкритикувала головкома Сирського і главу Міноборони Умєрова і цього разу звинуватила їх у нібито відсутності оборонних укріплень для цих міст.
Раніше видання BILD написало про наближення РФ до "дороги життя" Покровськ-Костянтинівка. Наразі це основний маршрут постачання угруповання ЗСУ в районі Часового Яру.
Також ми писали, що після захоплення Очеретиного окупанти намагаються прорватися до дороги Покровськ-Констянтинівка.
Військовий Юрій Федоренко заявив, що у разі захоплення Часового Яру росіяни зможуть взяти під вогневий контроль міста Костянтинівка, Дружківка і Краматорськ.
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