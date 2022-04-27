Коли адміністрації можуть надавати дані щодо руйнувань, а ЗМІ - публікувати фото та відео військових об’єктів: алгоритм від Міноборони та Мінкультури

Коли адміністрації можуть надавати дані щодо руйнувань, а ЗМІ - публікувати фото та відео військових об’єктів: алгоритм від Міноборони та Мінкультури

Представники засобів масової інформації можуть публікувати фото та відео військових об’єктів не раніше, ніж через 12 годин після завершення бойових дій. Про це повідомили у спільній заяві Міністерство оборони України, Міністерство культури та інформаційної політики України та представники ЗМІ.

У спільній заяві Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства оборони України та представників ЗМІ надано пояснення щодо часу публікацій фото та відео військових об’єктів.

Так, в заяві йдеться про те, що представники засобів масової інформації можуть публікувати фото та відео військових об’єктів не раніше, ніж через 12 годин після завершення бойових дій. А військовим адміністраціям рекомендовано надавати більше інформації ЗМІ про руйнування, спричинені діями ворога, не пізніше ніж 1 день після події.

"Українська держава високо цінує самовіддану роботу журналістів, професійність і безстрашність у висвітленні російської агресії проти України. Шість тисяч акредитованих журналістів з моменту широкомасштабного вторгнення російських окупантів", — повідомили міністерства у своїй заяві.

Також в ній йдеться про створення комфортних умов для провадження професійної діяльності журналістів.

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Так, у Києві та Львові працюють медіа-хаби. На базі УНІА "Укрінформ" відбуваються регулярні брифінги представників Міноборони, Збройних Сил України, МВС, ДСНС, оперативно надається офіційна інформація, у першу чергу Генеральним штабом ЗСУ, а також через пресофіцерів Збройних Сил України, мобільні пресгрупи, що працюють у зоні бойових дій.

Запроваджено механізм забезпечення рівних можливостей для всіх засобів масової інформації висвітлювати російську агресію проти України та подвиги наших Героїв, що боронять Україну від загарбників.

"При цьому важливо пам’ятати, що триває війна і задля Перемоги слід дотримуватися балансу між доступом преси до подій і безпекою держави. Тому звертаємося до всіх представників четвертої влади із закликом неухильно дотримуватися наказу Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного від 3 березня 2022 року № 73, яким встановлено порядок допуску представників засобів масової інформації на військові об’єкти у районі ведення бойових дій на період воєнного стану", — додають міністерства.

Зокрема, документом визначено алгоритм дій командувачів видів (сил), командирів військових частин і підрозділів Збройних Сил України під час роботи з представниками цивільних засобів масової інформації.

Також визначено порядок акредитації журналістів національних та іноземних медіа, правила роботи представника засобу масової інформації у районі ведення бойових дій.

У районі ведення бойових дій на військові об’єкти можуть бути допущені виключно акредитовані представники ЗМІ з дозволу командира підрозділу.

Вказаним наказом також затверджено Правила роботи представника засобу масової інформації у районі ведення бойових дій, з якими особисто ознайомлюються представники ЗМІ під час видачі їм прескарти.

У разі порушення цих Правил відбуватиметься скасування акредитації відповідних представників ЗМІ. Ми закликаємо журналістів уникати розголошення інформації, що може призвести до обізнаності противника про дії Сил оборони та негативно вплинути на хід виконання завдань за призначенням.

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Військовим адміністраціям рекомендовано надавати більше інформації ЗМІ про руйнування, спричинені діями ворога, не пізніше ніж 1 день після події.

Представники влади та журналістської спільноти "Медіарух" дійшли згоди, що задля дотримання всіх необхідних безпекових умов журналісти можуть збирати інформацію на місцях відразу після обстрілів. При цьому дозволяється оприлюднення зроблених фото та відео представниками ЗМІ та журналістами щодо подій на місці ведення бойових дій після завершення 12 годин для військових об’єктів, через 3 години — для цивільних об’єктів.

"З метою запровадження системного діалогу та сприяння здійсненню професійної діяльності журналістів під час воєнного стану Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з Міністерством оборони України систематично проводитимуть зустрічі із представниками ЗМІ”, — заявили у відомствах.

Нагадаємо, що коригувальники вогню, які працюють на РФ, вдались до нової хитрої схеми: вони пропонують жителям обстріляних російськими загарбниками районів безкоштовну заміну вікон, щоб отримати інформацію про пошкодження.

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