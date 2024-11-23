Коли армія РФ зможе зробити потужний прорив на фронті: Залужний шокував прогнозом

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний заявив про те, що армія РФ може зробити потужний прорив на фронті після 2027-го. Тоді загарбникам вдасться накопичити достатню кількість ресурсів та "технологічних матеріалів".

Про це генерал сказав під час свого виступу на церемонії нагородження "УП-100".

Залужний вважає, що російські військові, ймовірно, будуть використовувати тактику "ізмору" і відмовляться від агресивного подолання територій противника.

"Війна штовхає колесо науково-технічного прогресу і воно розкручується. Завдяки появі на полі бою роботів ні росіяни, ні ми не змогли рухатися далі. З’явився якийсь ступор і ця тенденція зберігається і зараз", - висловися Залужний.

Колишній главком пояснив, що росіяни зараз не можуть за тиждень просуватися на 150-200 кілометрів. З його слів, це є свідченням своєрідного "ступору" та нестачі ресурсів. Потужний прорив з боку військ РФ стане можливим ближче до 2027 року, коли завершиться технічно-еволюційний процес, а розпочнеться "процес накопичення технологічних матеріалів". Тоді, вважає він, можливість активно наступатиме відновиться.

Залужний каже, що на той час війська Росії відмовляться від агресивного подолання територій противника і будуть використовувати тактику "ізмору". Подібне відбувається на фронті зараз.

"Ми не бачимо глибокого прориву противника, а бачимо поступове видавлювання нас із позицій, які, звісно, даються їм дуже-дуже великими втратами… І це пов'язано з тим, що росіяни реалізовують саме цю стратегію вимору… На сьогоднішній день росіяни не готові до того, щоб розширювати свій фронт… Тому ведення таких комбінованих дій, спрямованих на вимору, приводить до результатів, зокрема й на полі бою", - наголосив Залужний.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав причину, за якої Україна може програти війну. Зокрема, на це може вплинути зменшення допомоги США.

Читайте також:

Чому Зеленський запровадив так багато планів та який буде наступним