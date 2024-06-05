Коли батькові дитини з інвалідністю можуть відмовити у відстрочці від мобілізації – пояснення адвокатки

Деякі батьки дітей з інвалідністю можуть втратити відстрочку від мобілізації.

В Україні триває воєнний стан та мобілізація, батьки, діти яких мають інвалідність, мають право на відстрочку від мобілізації. Для цього потрібно надати ТЦК та СП медичний висновок, який підтверджує діагноз дитини.

Адвокатка з військового права Ірина Мацієвська у коментарі "РБК-Україна" пояснила, чи нададуть чоловіку відстрочку, якщо дитина отримала інвалідність за кордоном.

Якщо факт інвалідності дитини підтверджено за кордоном та відповідний документ виданий іноземним медичним закладом, не дає права на отримання відстрочки для батька від мобілізації в Україні.

На підтвердження інвалідності дитини мають бути медичні документи, видані в Україні. Міжнародні критерії визнання інвалідності в Україні не приймаються.

"Для отримання відстрочки від мобілізації з підстав інвалідності дитини до 18 років, згідно з постановою КМУ 560 від 16.05.2024 року військовозобовʼязаний має підтвердити інвалідність дитини документами, що видані українськими медичними закладами, а саме: медичним висновком про дитину з інвалідністю до 18 років за формою, затвердженою МОЗ, або індивідуальна програма реабілітації такої дитини, виданої ЛКК лікувальної профілактичного закладу", - пояснює юристка.

Що робити, якщо дитина отримала інвалідність за кордоном

"Маючи документи, які підтверджують інвалідність або діагноз дитини, який дає підстави для встановлення інвалідності за кордоном, ви можете звернутися в медзаклад в Україні і намагатися підтвердити цей статус в Україні", - пояснює адвокатка.

Мацієвська додає, що враховуючи те, що дитина, яка отримала інвалідність за кордоном, скоріш за все перебуватиме в інших країнах, де й проходитиме лікування, то батьку такої дитини важко буде отримати відстрочку від мобілізації.

"Забагато складових, які неможливо буде перевірити під час розгляду заяви на відстрочку", - каже експерт.

Нагадаємо, нардеп попередив, що на багатодітних батьків у ТЦК чекає "сюрприз".

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