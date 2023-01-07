Коли бійці ЗСУ почнуть освоювати комплекс Patriot: у Пентагоні відповіли

Українські військові вже у січні 2023 року розпочнуть тренуватися застосувати на полі бою ракетні системи Patriot.

Інформацію про навчання українських бійців повідомляє CNN із посиланням на представників Пентагону.

За словами заступниці очільника Міноборони США Лори Купер, нашим військовим доведеться витратити на освоєння роботи з "Патріотами" кілька місяців.

Наразі розглядається кілька варіантів місця проведення таких навчань. Це можуть бути як Сполучені Штати, так і інші країни-союзники. Крім того, існує ймовірність об'єднання різних майданчиків — для кращого результата.

"Я вважаю, що ми перебуваємо на тому етапі цієї битви, коли ми зможемо забезпечити таке навчання, щоб дати Україні змогу підтримувати такі системи, щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни та відвойовуванні території", - заявив прессекретар Пентагону.

Нагадаємо, 6 січня у США оголосили про рекордний пакет військової допомоги для України на майже 3 млрд дол. Зокрема, спершу зазначалося, що ЗСУ отримають "вбивцю танків" БМП Bradley.

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