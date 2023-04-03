Коли будуть нові ракетні удари РФ: Жданов вказав на ознаки підготування до обстрілу 

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що найближчим часом може статися нова ракетна атака по території України. Про це свідчить те, що в Чорному морі перебувають ракетоносії з "Калібрами".

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"Ймовірність ракетних ударів висока. Ми знаємо, що в Чорному морі перебувають носії ракет "Калібр", а тому це ознака того, що варто очікувати ракетних ударів. Зараз ми не знаємо, в якому стані перебуває російська стратегічна авіація, зокрема, що відбувається на аеродромах, де вона базується. Але, ймовірно, Росія могла виготовити кілька ракет та намагатиметься щось організувати. Або ж вони готуватимуть їх до нашого контрнаступу", - сказав Жданов.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що розміщення ядерної зброї в Білорусі не захистить цю державу від НАТО, а навпаки, так Путін зробив сусідню країну "мішенню номер один".

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