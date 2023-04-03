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Коли будуть нові ракетні удари РФ: Жданов вказав на ознаки підготування до обстрілу 

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Коли будуть нові ракетні удари РФ: Жданов вказав на ознаки підготування до обстрілу 

Фото: Associated Press

Експерт вважає, що РФ могла виготовити нові партії ракет.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що найближчим часом може статися нова ракетна атака по території України. Про це свідчить те, що в Чорному морі перебувають ракетоносії з "Калібрами".

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"Ймовірність ракетних ударів висока. Ми знаємо, що в Чорному морі перебувають носії ракет "Калібр", а тому це ознака того, що варто очікувати ракетних ударів. Зараз ми не знаємо, в якому стані перебуває російська стратегічна авіація, зокрема, що відбувається на аеродромах, де вона базується. Але, ймовірно, Росія могла виготовити кілька ракет та намагатиметься щось організувати. Або ж вони готуватимуть їх до нашого контрнаступу", - сказав Жданов.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що розміщення ядерної зброї в Білорусі не захистить цю державу від НАТО, а навпаки, так Путін зробив сусідню країну "мішенню номер один".

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Дата публікації
Перегляди
2327
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