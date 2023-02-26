Коли будуть удари по критичній інфраструктурі: у Повітряних силах закликали не чекати символічних дат

Російські окупанти можуть завдати ударів по цивільній інфраструктурі у будь-який момент, не прив'язуючись до символічних дат.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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"Я зараз перебуваю у Вінниці, і люди в ці дні тут, як і на заході України, очікують на удари далекобійними ракетами. Я хочу сказати, що в режимі щоденного очікування живуть Харківська, Одеська, Запорізька, Херсонська області. Вибухи там лунають, удари. Жителі не обирають собі там дату 23-24 лютого – вони живуть із цим. І Україна має знати, що там дуже гаряче. Ми говоримо, що ворог атакуватиме критичну інфраструктуру, і прив'язуємося до символічних дат. Однак у нас війна, і удар може бути у будь-який момент", – наголосив Ігнат.

Він закликав українців не падати духом, не піддаватися паніці, а також долучатися до навчання майбутніх операторів ППО на базі Харківського університету імені Івана Кожедуба.

"Набір до Харківського університету триває, під час війни процедура вступу спрощена. Дівчата і хлопці працюватимуть вже на новітніх системах: IRIS-T, NASAMS, Patriot та SAMP/T. Навчання за кордоном також передбачено", – сказав речник Повітряних сил ЗСУ.

Раніше речниця Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк розповіла, що сьогодні Росія не вивела у Чорне море ракетоносії, проте загроза удару залишається.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Романенко пояснив, чому Росія не влаштувала 24 лютого масований ракетний удар.

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