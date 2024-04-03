"Коли це скінчиться": Z-пропагандист визнав, що окупанти не хочуть воювати і розлючені на командування

За словами пропагандиста, окупанти на фронті вже на межі і не розуміють сенсу того, що відбувається.

Російський Z-пропагандист Максим Калашніков визнав, що окупанти на фронті втомились і не розуміють, за що воюють.

На відео із пропагандистом звернув увагу український журналіст Юрій Бутусов.

За словами пропагандиста, окупанти на фронті вже на межі і не розуміють сенсу того, що відбувається, ненавидять бездарне командування та вимагають чисток генералітету.

"Сквозить у розмовах "коли це скінчиться". Висловлюся вкрай акуратно: неоднозначне ставлення до генералітету. Чищення його – це умови перемоги (окупантів. – Ред.) у війні", – заявив пропагандист Калашніков.

Він закликав "боротися з неадекватами, які влаштовують побудову у зоні досяжності "хаймарсів".

"Калашников – сталініст, один із розпалювачів війни проти України, народився в сім'ї журналіста з Одеси, де закінчив школу і вступив на істфак", – нагадав журналіст Юрій Бутусов.

Раніше російський пропагандист Дмитро Пучков, найбільш відомий на прізвисько "Гоблін", заявив, що всі українці є "нацистами", тому їх марно "перевиховувати".

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