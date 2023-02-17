Коли очікувати масованих обстрілів росіян до річниці війни: у Повітряних силах назвали дві крайні дати

23 лютого у РФ відзначають День захисника Вітчизни, а на 24 - річницю вторгнення. Тому у ці дні потрібно бути дуже обережними під час тривог.

У Повітряних силах розповіли, що Росія скорочує інтервали обстрілів, щоб показати якісь результати Путіну перед річницею вторгнення до України. Крайніми датами атаки є 23-24 лютого. Також у ці дні можливі провокації з боку окупантів.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Українського радіо".

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"Вони постійно спішать щось довести Путіну, чи він сам хоче довести. Так, ми вже звикли, що до певних дат йде це (обстріли - ред.). Тут вже бачите - терміни починають тиснути. Вони хочуть до 23-го лютого - це у них день захисника вітчизни, а наступний день - це річниця вторгнення в Україну, яку вони хочуть захопити. От можливо і скорочують терміни обстрілів, щоб найбільше дошкулити Україні. Можна прогнозувати, що 23-24 число, це крайні дати, коли можливі масштабні обстріли від росіян", - сказав він.

Загроза великого авіаудару по Україні

Низка аналітиків та віййськових експертів вважають, що Росія після невдач у наземних операціях може зробити ставку на повітряно-космічні сили. Для цього росіяни напередодні річниці початку повномасштабного вторгнення до України почали стягувати бойові літаки і гелікоптери до українських кордонів.

За оцінками британської розвідки, повітряно-космічні сили РФ, ймовірно, зберегли по всій РФ практично недоторканим парк із приблизно 1500 бойових літаків з екіпажем, незважаючи на втрату понад 130 одиниць від початку вторгнення

Втім, у Міноборони США не бачить ознак нарощування Росією авіації для масованої атаки на Україну. Водночас очільник Пентагону пообіцяв робити все можливе для отримання Україною якнайбільше засобів протиповітряної оборони.

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