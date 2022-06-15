"Коли чекати зброю?": Подоляк перед "Рамштайном" закликав світ надати Україні артилерію

"Коли чекати зброю?": Подоляк перед "Рамштайном" закликав світ надати Україні артилерію

В Україні співвідношення російської артилерії по відношенню до української на окремих ділянках досягає 10 до 1.

В той час як лінія фронту тягнеться на понад 1000 кілометрів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Також читайте У Москві з нагородної зброї застрелився генерал розвідки у відставці

“Співвідношення російської артилерії на окремих ділянках – 10 до 1. Лінія фронту – понад 1000 км. Кожного дня отримую повідомлення від захисників: “Ми тримаємося, стоїмо, просто скажіть, коли чекати зброю?”. Адресую це питання учасникам “Рамштайну”. Брюссель, чекаємо на рішення”, - наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що у Маріуполі тіла загиблих людей лежать просто неба на асфальті у спеку.

Читайте також: