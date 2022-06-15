Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Коли чекати зброю?": Подоляк перед "Рамштайном" закликав світ надати Україні артилерію

Дата публікації
Перегляди
474
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Коли чекати зброю?": Подоляк перед "Рамштайном" закликав світ надати Україні артилерію

Фото: Getty Images

В Україні співвідношення російської артилерії по відношенню до української на окремих ділянках досягає 10 до 1.

В той час як лінія фронту тягнеться на понад 1000 кілометрів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

“Співвідношення російської артилерії на окремих ділянках – 10 до 1. Лінія фронту – понад 1000 км. Кожного дня отримую повідомлення від захисників: “Ми тримаємося, стоїмо, просто скажіть, коли чекати зброю?”. Адресую це питання учасникам “Рамштайну”. Брюссель, чекаємо на рішення”, - наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що у Маріуполі тіла загиблих людей лежать просто неба на асфальті у спеку.

Читайте також:

Президент Володимир Зеленський звернувся до політиків і народу Чехії

Президент Володимир Зеленський звернувся до політиків і народу Чехії
Наступна публікація