Коли F-16 будуть в Україні і скільки винищувачів потрібно ЗСУ: Зеленський відповів

Президент Володимир Зеленський очікує, що винищувачі F-16 будуть в Україні уже на початку 2024 року. Він додав, що ЗСУ потрібно орієнтовно 160 західних літаків, щоб домінувати у небі.

Про це він сказав у інтерв’ю португальському телеканалу RTP.

"Сьогодні ми маємо домовленість про майбутню поставку 50-60 F-16. Чому я так кажу? Тому що в різний час ми будемо мати різну кількість винищувачів. Загалом нам потрібно близько 160 винищувачів для того, щоб мати потужні військово-повітряні сили, які не дадуть Росії можливості домінувати в повітряному просторі", - сказав український президент.

Зеленський сказав, що винищувачі мають запрацювати в українському небі "на початку наступного року". Він зазначив, що це "пізніше, ніж він хотів". Президент додав, що винищувачі потрібні для оборони та захисту цивільного населення, а не для контрнаступу. Також Україні потрібна західна авіація, щоб РФ не домінувала у Чорному та Азовському морях, блокуючи зерновий коридор.

Нагадаємо, Зеленський відповів, чи балотуватиметься на другий термін, якщо вибори будуть під час війни.

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