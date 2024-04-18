Коли F-16 літатимуть в українському небі: прем'єр Данії приємно здивував відповіддю

Західний політик наголосив, що ці винищувачі мають протиповітряний потенціал.

Перший сучасний винищувач F-16 з підготовленими українськими пілотами очікується до початку літа.

Про це повідомив прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо перед спеціальним засідання Європейської ради у четвер, 18 квітня.

Західний політик наголосив, що ці винищувачі також мають протиповітряний потенціал.

"І тут Бельгія відіграє дуже важливу роль. Тому що саме ми дбаємо про те, щоб українські пілоти були підготовлені. Постачання першого літака з підготовленими льотчиками має відбутися до літа", – заявив де Кроо.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах розповіли, як західні винищувачі F-16 вплинуть на перебіг війни в Україні.

До слова, міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен повідомила, що її країна планує передати Україні 24 винищувачі F-16.

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