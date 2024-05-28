Коли F-16 прибудуть до України і як не дати їх одразу знищити: британський військовий відповів

Шон Белл попередив, що F-16 будуть дуже вразливі в такому динамічному та ворожому повітряному середовищі України.

Після того, як F-16 будуть розміщені, перед Україною постане завдання – коли і де використовувати ці цінні ресурси, і як уникнути їхнього знищення, перш ніж вони зможуть сприяти українським оборонним зусиллям.

Про це заявив британський військовий експерт, віце-маршал британської авіації Шон Белл, передає Sky News.

За його словами, F-16 дадуть Україні неоціненний, хоч і дефіцитний, ресурс. Західні винищувачі можна було б використовувати для підтримки лінії фронту, але вони будуть дуже вразливі в такому динамічному та ворожому повітряному середовищі.

"Вони також можуть бути використані для завдання ударів по ключових військових цілях на території Росії, що, безсумнівно, змусить Москву змінити тактику. Або, якби Україна хотіла загрожувати Криму, F-16 могли б бути використані для скоординованої атаки на підтримку більш широкої кампанії", – каже експерт.

Шон Белл припускає, що перший транш винищувачів F-16, які будуть передані Україні, може надійти вже на початку липня. Однак неясно, чи будуть до того часу інші складові цього потужного повітряного потенціалу.

"Забезпечення надійного та ефективного бойового повітряного потенціалу України потребує належним чином підготовлених та досвідчених пілотів, наземного екіпажу, зброї, засобів оборони та радарів. Усі ці компоненти мають бути на місці, перш ніж українські ВПС будуть готові до бою з російськими військовими", – додав британський експерт.

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко попередив, що як тільки Україна отримає F-16, росіяни одразу ж будуть гатити по аеродромах, де змогли б базуватися західні винищувачі.

Нагадаємо, Захід поставив Києву обмеження на використання винищувачів F-16 – Україна зможе використовувати винищувачі лише для завдання ударів по своїй території.

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