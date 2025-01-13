Коли французькі винищувачі Mirage прибудуть до України: авіаційний експерт дав обнадійливу відповідь

Винищувачі Mirage зможуть полювати за російськими крилатими ракетами, бо це основне призначення літака моделі, яку нам нададуть.

Найімовірніше, французькі винищувачі Mirage надійдуть до України у лютому – березні.

Про це в етері "КИЇВ24" розповів авіаційний експерт, провідний науковий співробітник національного музею авіації Валерій Романенко.

"Ці винищувачі зможуть полювати за російськими крилатими ракетами, бо це все ж таки, основне призначення літака моделі, яку нам нададуть. Крім того, це запасний варіант для застосування ракет Storm Shadow і SCALP. Ці літаки спеціально були для цього переобладнані", — говорить експерт.

Крім того, за словами Романенка, винищувачі Mirage — це запасний варіант для застосування ракет Storm Shadow і SCALP.

"Ці літаки спеціально були для цього переобладнані", — пояснив авіаційний експерт.

Нагадаємо, раніше Ігор Романенко висловив думку, що Україна нарешті повинна почати використовувати свою авіацію не тільки як засоби ППО, як це наразі відбувається з американськими винищувачами F-16. Дуже важливою у бойових операціях є повітряна підтримка сухопутних військ. І з цим завданням може впоратись навіть невелика кількість літаків, які можуть суттєво покращити ефективність ураження наземних цілей ворога.

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