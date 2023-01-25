Коли і скільки танків отримає Україна: нові подробиці про військову допомогу Заходу і плани ЗСУ

Експерти переконані, що Німеччина більше не буде зволікати з постачанням "Леопардів".

Президент України Володимир Зеленський заявив про велику потребу ЗСУ в сучасних танких і закликав Захід пришвидшити надання військової допомоги.

Україна розраховує за підсумками чергового саміту "Рамштайн" отримати сотні танків від союзників для організації наступу на стратегічно важливому напрямку фронту. Проте Німеччина довго зволікала з рішенням передати танки Leopard ("Леопард") і лише 25 січня офіційно погодилася передати 14 танків.

ТСН.ua розбирався, коли і скільки танків отримає Україна, з чим пов'язана позиція Німеччини щодо "Леопардів", і як ЗСУ можуть використати західну допомогу.

Скільки танків дадуть Україні

Сумарно Україна розраховує на 300 танків від західних союзників, розповів військовий експерт Михайло Самусь в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

"Окрім "Леопардів", в нас ще є "Челленджери", нам ще обіцяють достатньо велику кількість "Абрамсів", десь проходило 30-50. Плюс ще Т-72, які модернізуються зараз у Чехії, - 300 вже набирається... Звісно, це 300 "теоретичні" - які нам пообіцяли. Будемо дивитися, коли вони з'являться у військах. 100 танків - це вже бригада. Бригада надсучасних танків - і "Челленджери", і "Леопарди", і "Абрамси", і навіть французькі "Леклерки", про які нам говорили, це все вищий п'єдестал танків у світі", - розповів експерт.

За словами Самуся, Україна може отримати "Леопарди-2" передостанньої модифікації - "це надсучасні танки з надзвичайними можливостями".

Telegram-канал UA War Infographics оприлюднив список країн, які можуть передати Україні танки: Німеччина, США, Британія, Франція, Іспанія, Польща, Данія, Фінляндія, Норвегія, Португалія.

Своєю чергою, німецьке видання Spiegel повідомляє, що європейські країни планують надати українським військовим танки для двох батальйонів - це 80 Leopard по 40 одиниць. Крім того, Сполучені Штати Америки оснастять ще один батальйон Abrams.

Коли танки можуть з'явитися на фронті

Постачання нових танків для ЗСУ залежить окремо від кожної країни, що передає військову допомогу, пояснив Михайло Самусь.

На його думку, раніше, ніж за два місяці, перші танки не прибудуть на фронт, оскільки українські екіпажі й підрозділи ще мають пройти навчання.

Самусь зазначив, що Іспанія "говорила, що у них танки в нормальному стані, вони їх приведуть до ладу за місяць і будуть передавати Україні".

"Зараз головне - готувати екіпажі і технічний персонал, починати готувати системи технічного забезпечення, ремонтну базу. Від кожної країни буде залежати, як швидко вони зможуть передавати до України. А в нас будуть формуватися підрозділи і з'єднання, які будуть виконувати завдання", - розповів він.

На запитання, чи вистачить місяця для навчання екіпажів, військовий експерт відповів:

"Думаю, так. Хоча є навчання екіпажів і навчання підрозділів, які будуть діяти як єдине ціле... Я б сказав, що два місяці, щоб це було на рівні з'єднань".

Своєю чергою, видання Spiegel пише, що німецькі танки надійдуть на озброєння ЗСУ до кінця березня 2023 року. Зазначається, що такий крок відбувається в координації з міжнародними партнерами.

Затримка з "Леопардами"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц довго зволікав з передачею Україні сучасних танків Leopard, пояснюючи це необхідністю додаткової "координації з союзниками", зокрема зі США.

За наслідками саміту "Рамштайн" 20 січня союзники так і не ухвалили рішення про постачання до України німецьких танків Leopard. У США висловили своє розчарування.

Видання Spiegel повідомило, що влада Німеччини зважилася відправити до України свої основні бойові танки Leopard-2 ("Леопард-2"), а також дозволити постачання танків іншим країнам.

Згодом міністр оборони ФРН Борис Пісторіус підтвердив, що танки Leopard 2 можуть бути доправлені до України приблизно за три місяці.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк ствержує, що "танки точно будуть, в будь-якому випадку".

"Сьогодні практично всі під егідою президента займаються переговорами на різних майданчиках. Сьогодні є чітке розуміння практично всіма очільниками наших різних країн-партнерів, що танки потрібно передати Україні. Це не питання десятків, а – сотень. Це питання логістики, якихось коректних юридичних моментів, щоб ми отримали пріоритетно танк Leopard... Столтенберг сказав, що Німеччина дасть таки згоду на постачання танків і буде сама це робити. Це питання кількох днів", – розповів радник голови ОП.

Він також пояснив, що для Німеччини постачання танків - дуже складне внутрішнє питання, "тому що вони ще не можуть зрозуміти історичність цього моменту".

"На жаль, в них є дуже темна пляма в історії – Друга світова війна, і є негативний образ в історії. І після цього вони якби відмовилися від ролі європейського лідера. А історія ж дуже примхлива і робить дивні речі. Вона сьогодні дає Німеччині оцей шанс закрити негативну сторінку своєї історії позитивною", - зауважив Подоляк.

Військовий експерт Олег Жданов в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua також висловив впевненість, що великих затримок з "Леопардами" не буде.

"Я бачив цифру в 180 танків, які може надати німецький виробник завод Rheinmetall. Це "Леопард-1" і "Леопард-2", я так розумію, з "заначки" самого заводу. Думаю, ми отримаємо танки в повному обсязі, в тому числі від самої Німеччини. Є позитивний момент, що в Німеччині в бундесвері вже відібрали 19 танків версії А5. Це більш сучасна версія, нашпигована сучасною електронікою на відміну від А4, яку нам хочуть передати партнери. 19 машин ми можемо отримати від самого Бундесверу", - каже Жданов.

Експерт не бачить проблем з передачею танків - "це ж гроші, США все компенсують".

Де ЗСУ застосують танки від союзників

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua зазначив, що ЗСУ з новими танками зможуть піти у наступ у Запорізькій області до берега Азовського моря і відрізати окупантам сухопутний коридор до Криму.

За його словами, Україні передадуть достатньо техніки для великої наступальної операції, що передбачає вихід на азовське узбережжя. За деякими позиціями союзники погодились дати навіть більше, ніж просила Україна:

"Припустимо, тих же бронемашин дали понад 1000, хоча запитували близько 700. Танків нам дали понад 150 — це більше половини того, про що просили. Залишилося питання щодо "Леопардів", яке буде найближчими тижнями закрито. Більше 300 танків ми отримаємо. Є позитивні новини, пов'язані з постачанням великої кількості боєприпасів до САУ та до "Хаймарсів" для виконання наступальних завдань".

Як пояснив експерт, після того, як бронетехніка надійде, ЗСУ зможуть вийти "з будь-якої точки Запорізького фронту в будь-яку точку азовського узбережжя". Це спричинить обвалення Запорізького та Херсонського фронтів, після чого стане можливою деокупація Криму.

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