Коли і як можна досягти перемоги у війні з Росією: командир штурмового батальйону дав відповідь

Командир 3-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Володимир Фокін розповів, як можна досягти перемоги у війні з Росією.

Свої міркування Фокін висловив в ефірі "1+1" 22 грудня.

"Якщо особисто від себе, то перемога виглядатиме наступним чином. Зараз буде позиційна війна. Наше завдання: дуже гарно до неї підготуватися, перейти до оборони, нищити ворога під час спроб його штурмів, і взяти якісь певний час для підготовки основного удару. І на прикладі Ізраїлю, мине там три-п’ять-десять років і тоді вже ми зможемо дійсно вийти на кордони 91-го року", - пояснив штурмовик.

Нагадаємо, екскомандувач сил НАТО в Європі, генерал армії Америки у відставці Веслі Кларк вважає, що зброя спрямованої енергії (DEW), яка є засекреченою у США, може допомогти Україні швидко здобути перемогу.

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