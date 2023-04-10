Коли і як Україна звільнятиме Крим: подробиці і ключові заяви влади

Деокупація Криму стала однією з популярних тем заяв української влади на тлі підготовки контрнаступу ЗСУ. Озвучуються як дипломатичні, так і військові шляхи звільнення.

В Офісі президента України роблять заяви щодо термінів деокупації і можливих переговорів з Росією з цього приводу. Крім того, влада розробляє план "повернення додому" півострова.

На цьому тлі в Криму почастішали атаки на російські військові об'єкти, "бавовна" відбувається щотижня. Окупанти тим часом активно будують захисні споруди і риють окопи, готуючись відбивати атаки ЗСУ.

Як українська влада готує повернення Криму, що відбувається на окупованому півострові - ТСН.ua зібрав подробиці і ключові заяви.

Чи можливі переговори з Росією щодо Криму

Заступник голови Офісу президента України Андрій Сибіга заявив в інтерв'ю Financial Times 5 квітня, що Київ може вийти на перемовини з РФ, коли українські війська вийдуть на адмінкордони окупованого Криму.

"Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою, і коли ми опинимося на адмінкордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання", - наводить видання слова українського посадовця.

Своєю чергою, речник президента України Сергій Никифоров уточнив, що у питанні переговорів щодо Криму слід орієнтуватися передусім на слова самого Володимира Зеленського.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловив упевненість у тому, що Росія після поразок на полі бою буде змушена швидко залишити Крим.

"Щодо того, що сказав пан Сибіга - він просто зафіксував, що якщо ми, наприклад, підійшли до адмінкордону з Кримом, Росія скаже нам: "Ми готові вивести свої війська, але дайте нам 2, 3, 4 дні", то це може бути зафіксовано. Тобто виходьте, а після цього ми заходимо вже в Крим без активних бойових дій", – пояснив він.

Подоляк також спрогнозував конкретні терміни звільнення Криму - на його думку, українські війська зайдуть на півострів протягом півроку.

Адміністрація США також відреагувала на публікацію Financial Times щодо переговорів з Москвою про долю Криму.

"Тільки президент Зеленський може визначити, чи готовий, і коли він готовий вести переговори, в якому контексті і про що. Ми вважаємо, що не може бути переговорів про Україну без України", - зауважив представник Білого дому Джон Кірбі.

Військовий шлях

Постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева повідомила, що сьогодні немає можливості звільнити Крим політико-дипломатичним шляхом. За її словами, наразі обговорюється звільнення Криму військовим шляхом.

Ташева не виключила, що коли ЗСУ будуть на кордоні з Кримом, вже зайдуть, скажімо, до Красноперекопська, Україна може запропонувати Росії наступний варіант.

"Давайте поговоримо, як ви з Криму виходитимете. Ви все одно звідси підете, тому що ми вам вже руйнуємо ланцюги постачання, загнали вас у кут. Будь-які війни завершуються все одно якимось переговорним процесом. Якщо росіяни не підуть на це, продовжуватимемо звільняти військовим шляхом", - пояснила вона.

Ташева також висловила впевненість, що українську армію в Криму "будуть зустрічати не зі зброєю в руках, а з квітами", і опору серед місцевого населення не буде.

Своєю чергою, віцепрезидент Європарламенту Іоан Мірча Пашку в інтерв'ю ТСН.ua висловив думку, що Україні навряд чи вдалося б деокупувати Крим найближчим часом, оскільки для цього потрібна "грандіозна військова операція".

"Я очікую, що Крим стане однією з головних тем дискусій наприкінці (війни – ред.). І ви маєте себе підготувати до цього разом із Заходом, щоб вийти з позицією, яка зможе змінити там баланс сил. Інакше росіяни будуть відчайдушно за це чіплятися", – порадив віцепрезидент Європарламенту.

Зеленському запропонували поступитися Кримом, він відповів

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва несподівано запропонував, щоб Україна поступилася Кримом заради завершення війни. Заява бразильського лідера пролунала незабаром після того, як його радник з міжнародних питань провів переговори у Москві з президентом РФ Володимиром Путіним і представниками російської верхівки.

"Президент Росії Володимир Путін не може захопити територію України. Можливо, ми обговоримо Крим... Зеленський теж не може хотіти всього... Світу потрібен спокій", - заявив да Сілва.

В МЗС України жорстко відреагували на бразильську "мирну ініціативу" і нагадали да Сілві, що "Україна не торгує своїми територіями".

Президент України Володимир Зеленський назвав звільнення Криму безальтернативним і наголосив, що саме з окупації півострова "почалася спроба Росії поставити в рабство Україну та інші народи цивілізованої Європи".

"Деокупація Криму є безальтернативною не лише для України, а й для усього світу. Впевнений у цьому. Для порядку у світі, що заснований на конвенціях і Статуті ООН, а не на кримінальних звичках вбивць, ґвалтівників, грабіжників, які Росія намагається поширити", - наголосив Зеленський.

12 кроків з деокупації півострова

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що РНБО розробляє концепцію із деокупації українського Криму.

Концепція складається із 12 кроків, серед яких - демонтаж Кримського мосту з метою забезпечення свободи мореплавста, виїзд з території півострова громадян РФ, які переїхали туди після 2014 року, програма "Детоксикація" за аналогією з денацифікацією Нчімеччини, створення документальної бази фактів репресій проти українців та інше.

"Крим - це Україна! У Криму живуть наші громадяни, громадяни України, які чекають на повернення додому! Ми ніколи про них не забували і не забудемо про мільйони очей, які з надією і вірою дивляться вбік Перекопського перешийка", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявляв, що деокупація Криму може відбуватися і військовим, і дипломатичним шляхом. За його словами, Україна надає перевагу дипломатичному варіанту, оскільки так можна буде уникнути жертв і трагедій.

Окупанти готуються до оборони під звуки "бавовни"

Російські окупанти побудували в Криму цілу мережу окопів і загороджень, готуючись до контрнаступу ЗСУ. Росіяни звели укріплення в районах населених пунктів Медведівка, Вітіно, Армянськ, Маслове та в інших частинах півострова.

Уздовж узбережжя Чорного моря росіяни встановили протитанкові загородження, артилерійські установки та викопали рови. Біля озера Сиваш з'явилася розгалужена мережа окопів, довжина яких подекуди становить 900 метрів. Там також встановлені три ряди "зубів дракона" – бетонних протитанкових загороджень у формі пірамід. Видання The Washington Post оприлюднило супутникові знімки укріплень в Криму.

Фото: The Washington Post

Фото: The Washington Post

Російські загарбники стягують військову техніку ближче до адмінкордону Криму з материковою Україною. Зокрема, в Мережу потрапило відео, як окупанти розмістили в Джанкої самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування "Панцир-С".

Водночас, у Криму регулярно повідомляють про атаки українських безпілотників та ракет на військові об'єкти.

Зокрема, 20 березня в Джанкої атакою безпілотникоів були знищені російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їхнього транспортування залізницею.

У Сімферополі 6 квітня спалахнула масштабна пожежа. Представники окупаційної влади повідомляли, що це "горить птахофабрика", але місцеві жителі кажуть, що чули звуки вибухів.

8 квітня "бавовна" пролунала в місті Феодосія. Окупанти пояснили кілька вибухів роботою ППО. Внаслідок ракетної атаки була знищена російська система С-300 та поранені троє військових.

Цього ж дня в Севастополі було чути гучний вибух. Так званий "глава" Севастополя Михайло Развожаєв стверджував, що звук вибуху пов'язаний нібито з навчаннями військових РФ.

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