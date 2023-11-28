Коли і як закінчиться війна в Україні: експрем’єр РФ зробив неочікуваний прогноз

Колишній прем'єр-міністр РФ Михайло Касьянов вважає, що війна в Україні проти росіян завершиться наприкінці 2024 року. Українські війська здійснять прорив, і буде звільнено більшість захоплених ворогом земель.

Таким прогнозом поділився ексчиновник в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

“Ну, я вважаю, наприкінці наступного року (закінчиться війна в Україні проти Росії, — Ред.). Тому що я як і раніше сподіваюся, що Україна отримає додатково ті озброєння, які потрібні для активного ефективного наступу, так, як це очікували всі…”, — сказав він.

Касьянов додав, що Києву “неповні обсяги (допомоги, — Ред.) були обіцяні, а те, що було обіцяно, — невчасно поставлено..., і час було опущено, і були збудовані величезні споруди, оборонні споруди на окупованій території…”.

“Я думаю, що протягом зими-весни поставки будуть зроблені, обіцяне обладнання та озброєння буде поставлено, я хочу вірити в те, що Україна доб'ється своєї перемоги. Але, думаю, навіть якщо не всі окуповані території будуть звільнені до кінця року, я думаю, що до кінця наступного року це має закінчитися. Я думаю, що... прорив буде, я хочу в це вірити, і більшість територій буде звільнено…”, — сказав він.

Нагадаємо, боєць “Азову” Святослав Сірий, бойовий шлях якого розпочався на Майдані Незалежності, вважає, що війна неодмінно повинна закінчитися виходом на кордони 1991 року. Інакше спокою від північно-східного сусіда не буде.

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