Коли і як ЗСУ можуть звільнити Крим: подробиці і прогнози щодо деокупації півострова

В Міністерстві оборони України після деокупації Херсона роблять сміливі прогнози щодо звільнення Криму. Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов не виключив, що ЗСУ можуть зайти до Криму до кінця грудня, а вся війна з Росією може завершититися до весни.

Згодом Міноборони в своєму Twitter повідомило, що взимку не варто чекати на паузу в бойових діях, і зробило ще один натяк щодо Криму.

"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через мінусову температуру взимку, найімовірніше, ніколи не засмагали в січні на південному березі Криму", – йдеться в повідомленні.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов своєю чергою повідомив, що українська артилерія після виходу на узбережжя Дніпра на Херсонщині отримала змогу контролювати територію біля Криму.

На думку експертів, звільнення півострова під силу ЗСУ, оскільки українські військові мають напрацьовану тактику деокупації своїх територій. ТСН.ua зібрав подробиці і прогнози щодо можливостей і термінів звільнення Криму.

Окупанти готуються обороняти півострів

Окупанти біля адміністративного кордону з Кримом збудували нові траншейні системи для оборони від контрнаступу ЗСУ.

В мережу потрапило відео, на якому показано, як росіяни будують лінію оборони. Можна помітити облаштовані окопи, бетонні протитанкові загородження, ескаватори, які риють траншеї, важку техніку, вантажівки та авіацію.

"К*цапня риє окопи та ставить бетонні загородження у Криму. Розумово відсталі думають, що це їм допоможе", - йдеться у дописі до відео.

Окопи росіян біля пункту пропуску "Чонгар" і в районі Армянська потрапили на супутникові знімки.

Фото з Twitter-сторінки аналітика Бенджаміна Піттета

Фото з Twitter-сторінки аналітика Бенджаміна Піттета

Російські окупанти також готуються захищати сухопутний коридор до Криму, будують укріплення та фортифікаційні споруди під Мелітополем.

"Засмага в січні в Криму": на що натякали в Міноборони

Експерт з питань міжнародної безпеки Тарас Жовтенко в ефірі всеукраїнського телемарафону на Youtube-каналі ТСН, коментуючи твіт Міноборони про "засмагу в січні в Криму", припустив, що "в першу чергу йдеться про "засмагу" для російських військових, які будуть "смажитись" від вогню української реактивної артилерії".

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На його думку, звільнення Криму - операція досить серйозного масштабу, але цілком реалістична, хоча й "не в тих термінах, про які говорять у Міністерстві оборони". Як пояснив експерт, у ЗСУ є методика, опрацьована на східному і південному напрямках, як зробити деокупацію Криму реальністю:

"Ми повинні розуміти, ще це займатиме певний час. Давайте згадаємо, що наш успіх на Херсонському напрямку почав куватися Збройними силами України ще наприкінці літа і на початку осені. Всі ці місяці наші артилеристи намагалися обезкровити російське угруповання на цьому напрямку, знищуючи логістику, лінію постачання, роблячи так, що росіяни, маючи кількісну перевагу, все одно не могли відчувати повну віддачу від своєї кількісної переваги. Якщо їхні війська недооснащені, недоукомплектовані, в них немає боєкомплекту, паливно-мастильних матеріалів, то яка різниця, що їх у 3-4 разів більше, ніж наших. Вони не можуть ані наступати, ані оборонятися, ані системно вести вогневе ураження".

Жовтенко зазначив, що з відступом росіян ЗСУ просувають вперед системи реактивно-залпового вогню.

"Так само ми можемо почати обезкровлювати російське угруповання далі на лівому березі, відтісняючи їх фактично до адміністративної межі Криму. І звідти ми можемо гарантувати вогневу "засмагу" російським окупантам на території півострова безпосередньо", - заявив він.

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі телеканалу "Freeдом" припустив, що звільнення Криму може тривати 7-8 місяців.

"Позитивний сценарій - коли ми зуміємо до нового року звільнити і південь, і схід. Але, звичайно, можуть бути затяжні процеси - це півроку, 7-8 місяців. У будь-якому разі ми супротивника виб'ємо з нашої території. Дуже потужна робота з нашими партнерами має прискорити процес звільнення України. Тут військові насамперед і сильна дипломатія неофіційного рівня. Найпотужніший тиск на самого Путіна, на режим, який розумітиме, що альтернатива невиходу – це смерть не лише Путіна, а всього режиму та кінець Росії", - розповів Маломуж.

Головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков зазначає, що для такої масштабної операції, як звільнення Криму, Україні знадобиться збільшення допомоги від західних партнерів.

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"Йдеться про значне збільшення підтримки збоку союзників. Український військово-промисловий комплекс повністю завантажений у першу чергу ремонтом і відновленням наявної техніки. Ми повинні розуміти, що навіть якщо ми замовимо тисячу танків, вони в нас не з'являться завтра чи післязавтра", - зазначив Катков.

За його словами, "такі масштабні операції як блискавичний проривів на величезні глибини фронту понад 100-200 км за раз, це зони відповідальності таких підрозділів, як повноцінні дивізії".

"Всі ці операції максимально зав'язані на далекобійних засобах ураження і на завоюванні переваги в повітрі. Водночас, коли першим стоїть питання навіть не отримання винищувачів, а додаткових зенітно-ракетних комплексів для протидії Військово-космічним силам РФ, які переважають у літаках у десяток разів Повітряні сили України - це також окреме питання", - заявив військовий експерт.

Деокупація Криму: прогнози від американських генералів

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі вважає, що звільнення Криму військовим шляхом є малоймовірним, водночас можливе політичне рішення про відхід росіян з українського півострова. Таку думку він висловив 16 листопада за результатами саміту "Рамштайн-7".

Генерал зазначив, що суто з військового погляду вибити російські війська з України фізично – дуже складне завдання, яке неможливо виконати у найближчі кілька тижнів.

"З військового погляду ймовірність української військової перемоги, яка визначається як вигнання росіян з усієї України, включно з Кримом, ймовірність того, що це станеться найближчим часом, невисока", – сказав Міллі.

Американський генерал додав, що "політичне рішення з відходом росіян з Криму може бути, це можливо".

Своєю чергою, колишній командувач сухопутних сил США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес вважає, що до січня 2023 року Україна може деокупувати Маріуполь та Мелітополь, після чого почнеться звільнення Криму.

"Ще два місяці боїв і, на моє переконання, українські сили дійдуть до того стану, в якому вони зможуть почати наступну стадію - це визволення Криму. І врешті я дивлюся на російські сили - їхня логістика жахлива, солдати не хочуть там бути. Злочинне використання солдатів, які нетреновані і неукомплектовані - вони не зможуть витримати тиск в боях", – підсумував Годжес.

Годжес вважає, що ЗСУ можуть деокупувати Крим до кінця літа 2023 року за умови, що Захід постачатиме все необхідне озброєння.

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