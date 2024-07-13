Коли і як ЗСУ можуть звільнити окуповані території: прогноз аналітиків 

Звільнення може відбутися у кілька етапів.

Допомога Заходу дозволить Україні зірвати плани Володимира Путіна та звільнити окуповані території. Але станеться це в кілька етапів.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що ЗСУ здійснили кілька масштабних контрнаступальних операцій. Вони були успішними в оперативному плані впродовж усього повномасштабного вторгнення.

В ISW вважають, що вихід з нинішньої позиційної війни в Україні є складним завданням як для російських, так і для українських військ. На думку аналітиків, менш масштабні контрнаступальні операції ЗСУ відкривають можливості для досягнення оперативно важливих цілей без викликів, що пов'язані з проведенням більш масштабних контрнаступів.

"Менш масштабні контрнаступальні операції, ймовірно, дозволять Україні швидше підірвати здатність Росії використовувати ініціативу на всьому театрі воєнних дій і швидше зменшити тиск на Сили оборони на всій лінії фронту", - йдеться у звіті.

Також оборонна допомога західних партнерів здатна забезпечити Сили оборони України необхідним обладнанням та зброєю в обсягах, у терміни і в регулярності, що дозволять їм здійснювати масштабні операції зі звільнення тимчасово окупованих територій.

"Такі операції ЗСУ не обов'язково мають бути окремими та широкомасштабними. Вони можуть бути серією складних контрнаступальних операцій, що відбуватимуться наприкінці 2024 та впродовж 2025 року", - додають в ISW.

Раніше аналітики повідомили, що російські війська уже відчувають тиск українських контратак на полі бою. Водночас, здатність Сил оборони здійснювати потужні контратаки залежить від допомоги Заходу.