Коли і за якої умови українська армія досягне паритету в артилерії із РФ: відповідь військового експерта

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що станом на зараз російська артилерія має перевагу в українській у 2-3 рази. ЗСУ зможуть досягти паритету до середи літа 2023 року, але за умови, що західні партнери будуть продовжувати постачати боєприпаси такими темпами та обсягами, як зараз.

Таку думку Жданов висловив на своєму Ютуб-каналі.

"На сьогодні дефіцит боєприпасів присутній. Ба більше, кількість російської артилерії є більшою. Перевага у 2-3 рази, не у 10-15, як це було на початку війни, але досі вона зберігається на стороні російської армії. Вийти на паритетний рівень із російською артилерією можемо тоді, коли наші партнери поставлять необхідну кількість артилерії. Коли у нас буде не 300-350 стволів артилерії, а - понад 500. Не забувайте, що та артилерія, яка у нас є, - половина є радянською. Те, що нам дають, воно воює, але це не переважує загальну кількість. Надіюся, що до середини літа 2023 року ми можемо досягнути цей паритет, якщо нам будуть продовжувати давати такими темпами та обсягами, як зараз", - розповів він.

Нагадаємо, аналітики проєкту Oryx підрахували, що російська армія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила понад 9 тис. одиниць військової техніки, зокрема транспортних засобів та одиниць важкого озброєння.