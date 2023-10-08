Коли Італія може припинити військову допомогу Україні – у Міноборони відповіли

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що військова допомога Україні "не може бути необмеженою", водночас зазначивши, що Італія й надалі планує підтримувати Україну на тлі повномасштабного вторгнення Росії доки це не почне призводити до спустошення власних оборонних запасів його країни.

Про це італійський міністр сказав в інтерв'ю виданню Fanpage.

"Італійська підтримка завжди була переконливою з політичної точки зору, але вона ніколи не була необмеженою з точки зору можливостей вкладу. З технічної точки зору це обмеження кількості, в той час як з точки зору прийняття політичних рішень нічого не змінилося", - заявив Крозетто.

Водночас Гвідо Крозетто вважає, що на фронті настав стратегічний глухий кут, у зв'язку з чим справ йде до "політичного вирішення конфлікту".

"Москві ніколи не вдасться завоювати націю, на яку вона напала. Ми є свідками неможливості вирішення конфлікту на полі бою. Тому ми продовжуємо допомагати тим, хто правий, але кожен день аналізуємо більш вигідні тактики для побудови діалогу, досягнення миру і початку відновлення захопленої і розчленованої території", - пояснив міністр оборони Італії.

Нагадаємо, Гвідо Крозетто висловив думку, що навесні 2024 року Київ та Москва можуть сісти за стіл перемовин.

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