Коли Крим повернеться під контроль України: Подоляк назвав умови для деокупації

Крим обов'язково повернеться під контроль України, але коли саме – залежить від двох параметрів.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "УНІАН".

"Я не сумніваюся що Крим буде наш, але тут є питання термінів. Це може статися і раніше. Все залежить від двох параметрів – це зброя і падіння одного з двох основних міст", – сказав Подоляк.

На його думку, окуповані Донецьк і Луганськ стали "символами варварської цивілізації" і кримінальними анклавами.

"Я, до речі, максимальний прихильник того, що ми повинні максимально швидко зайти саме в Донецьк і Луганськ. Ці два міста повинні впасти. Це символічно. І після цього не тільки фінал війни швидко буде зрозумілий, але і обвалення політичної системи в Росії відбудеться", – сказав радник голови ОП.

Питання реінтеграції жителів Криму в українське суспільство Подоляк назвав неважким.

За його словами, суб'єкти, які активно підтримували російську окупацію, служили в лавах російських окупаційних військ або в окупаційній адміністрації, повинні показово отримати максимальні терміни за зраду своєї країни.

"Друга група населення – ...вважає, що він тут нормально вкрав у когось власності і жив. Він не працював в окупаційній адміністрації, але він дуже добре ставився до Росії. Як тільки ми ці погляди побачили, можна провести певну роботу і попросити їх виїхати жити в Російську Федерацію – в цей "щасливий" простір, де всі живуть у злиднях, без газу і так далі. І нехай там живуть", – вважає Подоляк.

Радник глави ОП певен, що люди в Криму протягом півроку після деокупації зрозуміють, що Україна - це завжди краще.

Він закликав не повторювати шлях 2014-2015 року, коли "ми дуже лояльно ставилися до таких напів-колаборантів".

"Потрібно закінчити цю історію. Або ти за Україну, або ти за Росію. Нас не хвилює твоє бажання жити в Росії. Будь ласка, там і живи. Але якщо Україна, то це певні правила, цивілізація, яка не має відношення до російських варварів. Я думаю, ви самі побачите, як через півроку після звільнення Криму там буде неймовірна свобода", – підсумував Михайло Подоляк.

Раніше Подоляк прокоментував протести проти мобілізації в РФ. За його словами, мобілізація в РФ триває вкрай репресивним характером, вона дуже дискримінаційна.

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