Коли мешканцям Одещини повернуть електроенергію – міністр енергетики розповів

Найскладніша ситуація з постачанням електрики зберігається в трьох областях – Київській, Вінницькій та Одеській.

Енергетики планують відновити електропостачання в Одеській області до вечора вівторка, 6 грудня.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

Зараз фахівці проводять відновлювальні роботи, щоб заживити об’єкти критичної інфраструктури та споживачів від мережі.

"В Одеській області на сьогодні на ранок вже заживлено критичну інфраструктуру, всю ніч енергетики працювали. Ми плануємо, що до вечора вже буде подана електроенергія для споживачів", - розповів Галущенко.

Міністр також уточнив, що дефіцит в енергосистемі України досі зберігається. Проте зараз набирають потужності енергоблоки атомних електростанцій, і це дозволить скоротити обсяг дефіциту.

Ракетні удари по Україні

У понеділок, 5 грудня, Росія здійснила восьму ракетну атаку України, як і раніше, поціливши в об'єкти критичної інфраструктури. Так, над Одеською областю було збито 8 ворожих крилатих ракет. Але деякі все ж таки влучили в критичну інфраструктуру.

Загалом по Україні Росія випустила понад 70 ракет, понад 60 з яких збила українська протиповітряна оборона.

У Повітряних силах попередили, що Росія може завдати повторний ракетний удар по території України 6 грудня.

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